Полиция Испании: предотвращен второй теракт

Как сообщила испанская полиция, в ходе спецоперации в Камбрильсе были застрелены несколько подозреваемых и предотвращен второй теракт, который должен был последовать за нападением в Барселоне.

Очевидцы сообщают о выстрелах в районе порта Камбрильса. Полиция призывает жителей города не выходить на улицу.

Камбрильс - небольшой приморский городок к юго-западу от Барселоны.

Точное число участников нападения до сих пор неизвестно.

По меньшей мере 13 человек погибли и более 100 получили травмы под колесами фургона, проехавшего более 500 метров по пешеходному бульвару Рамбла в туристическом центре Барселоны.

Власти назвали случившееся терактом, а джихадистская группировка "Исламское государство" (запрещена в России и многих других странах) взяла на себя ответственность за нападение.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой назвал случившееся актом джихадистского терроризма, который требует глобального ответа.

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