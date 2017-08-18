Полиция Испании: предотвращен второй теракт
Как сообщила испанская полиция, в ходе спецоперации в Камбрильсе были застрелены несколько подозреваемых и предотвращен второй теракт, который должен был последовать за нападением в Барселоне.
Очевидцы сообщают о выстрелах в районе порта Камбрильса. Полиция призывает жителей города не выходить на улицу.
Камбрильс - небольшой приморский городок к юго-западу от Барселоны.
Точное число участников нападения до сих пор неизвестно.
По меньшей мере 13 человек погибли и более 100 получили травмы под колесами фургона, проехавшего более 500 метров по пешеходному бульвару Рамбла в туристическом центре Барселоны.
Власти назвали случившееся терактом, а джихадистская группировка "Исламское государство" (запрещена в России и многих других странах) взяла на себя ответственность за нападение.
Премьер-министр Испании Мариано Рахой назвал случившееся актом джихадистского терроризма, который требует глобального ответа.
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