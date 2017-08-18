Ростуризм: при теракте в Барселоне пострадала россиянка

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В результате теракта в Барселоне пострадали более 100 человек

В результате теракта в Барселоне пострадала гражданка России, сообщили в Ростуризме.

"По информации Ситуационно-кризисного центра МИД России на данный момент известно об одной гражданке России - самостоятельной туристке, которая находилась на месте совершения теракта и получила легкие ссадины", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В Ростуризме уточнили, что женщине оказали медицинскую помощь на месте происшествия.

В то же время консульство России в Барселоне пока не подтверждает информацию о пострадавших при теракте в каталонской столице россиянах.

"Пока мы ничего подтвердить не можем", - сказали в консульстве ТАСС.

Российское посольство в Мадриде и генеральное консульство в Барселоне проверяют информацию о пострадавшей россиянке, сообщила РИА Новости пресс-секретарь посольства Ольга Ефимова.

Кто еще пострадал

17 августа около 16:50 (17:50 по Москве) фургон совершил наезд прохожих на бульваре Рамбла в центре Барселоны. Автомобиль проехал более 500 м на скорости около 80 км/ч и остановился на площади Бокерия.

Погибли по меньшей мере 13 человек, более 100 пострадали.

По информации испанских официальных лиц, погибшие и раненые в теракте в Барселоне - граждане по меньшей мере 18 стран. Среди них Франция, Германия, Испания, Нидерланды, Китай и другие.

По информации немецких СМИ, среди жертв - трое граждан Германии. Как сообщает бельгийский МИД, одна из погибших - гражданка Бельгии.

В посольстве Франции уточняли, что при теракте пострадали 26 граждан страны, 11 из которых получили серьезные травмы.

Власти Испании назвали произошедшее терактом. Позже ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в России и других странах).

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption По заявлению полиции, сейчас ситуация в Камбрильсе находится под контролем.

Ночью в пятницу испанская полиция сообщила о предотвращении еще одного теракта. В 120 километрах от Барселоны в приморском городе Камбрильс автофургон также совершил наезд на пешеходов, пострадали семь человек.

Четверо нападавших были застрелены полицейскими на месте, еще один скончался позже от полученных ранений.

Задержания

По подозрению в причастности к теракту в Барселоне были задержаны два человека - марокканец, а также житель Мелильи - испанского анклава в Северной Африке.

Однако, уточнили в полиции, ни один из задержанных не управлял минивэном. В настоящее время правоохранительные органы продолжают поиски водителя фургона.

По данным СМИ, в городе Риполе арестован третий подозреваемый по делу о теракте в Барселоне. Какова была его роль, информации пока нет.