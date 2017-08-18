Полковнику Квачкову дали еще полтора года тюрьмы

Правообладатель иллюстрации ITAR-TASS Image caption Бывший полковник почти не выходит из тюрьмы после неудавшегося покушения на Анатолия Чубайса

Суд добавил 1,5 года колонии сторого режима к сроку отставного полковника Главного разведовательного управления Генштаба РФ Владимира Квачкова, уже отбывающего наказание по обинению в подготовке мятежа.

Приволжский окружной военный суд в Самаре признал Квачкова виновным в возбуждении ненависти либо вражды (часть 1 статьи 282 УК РФ). С учетом неотбытого наказания по ранее вынесенному приговору экс-полковник проведет в колонии два года.

Очередное дело в отношении Квачкова было возбуждено в марте 2016 года, после того как он разместил на YouTube видеообращение, посвященное годовщине покушения на Анатолия Чубайса.

Изначально Квачкову было предъявлено обвинение в призывах к террроризму, однако по ходатайству гособвинения суд переквалифицировал дело на 282-ю статью.

Квачков получил известность в 2005 году, когда его обвинили в покушении на главу госкорпорации "Роснано" Анатолия Чубайса, занимавшего тогда пост главы энергетической компании РАО "ЕЭС России". По этому делу Квачкова дважды оправдывали присяжные - в 2008-м и в 2010 году.

23 декабря 2010 года, на следующий день после освобождения из следственного изолятора, Квачков был задержан по новому делу - о подготовке вооруженного мятежа. В 2013 году суд признал полковника виновным и приговорил его к 13 годам колонии. Позже срок наказания сократили до восьми лет.

В 2015 году движение "Народное ополчение Минина и Пожарского" (НОМП), которое овзглавлял Квачков, было признано террористическим и запрещено на территории России.