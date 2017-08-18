Число жертв нападений в Каталонии выросло до 14 человек

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Общее число погибших в результате нападений в Барселоне и Камбрильсе выросло до 14 человек. По информации медиков, скончалась женщина, пострадавшая в результате нападения в Камбрильсе - приморском городке к юго-западу от Барселоны.

В четверг по меньшей мере 13 человек погибли и около 130 получили травмы под колесами фургона, проехавшего более 500 метров по пешеходному бульвару Рамбла в туристическом центре Барселоны.

Чуть позже вечером в четверг в Камбрильсе чуть не повторилось случившееся в Барселоне: нападавшие протаранили людей, но были остановлены полицией.

Власти назвали случившееся терактом, а джихадистская группировка "Исламское государство" (запрещена в России и многих других странах) взяла на себя ответственность за нападение, хотя эксперты призывают воспринимать подобные заявления ИГ с осторожностью.

В пятницу экстренные службы Испании опубликовали список из 34 национальностей, к которым принадлежали раненые и убитые в ходе нападения. Среди них - граждане Германии, Бельгии, Египта, Испании, Италии, Франции, Пакистана и Британии.

Как сообщает агентство Франс-пресс, один из погибших - 35-летний итальянец - скончался на глазах у своей жены и двух маленьких детей, которым удалось убежать от фургона.

Король Испании Филипп VI, премьер-министр Мариано Рахой и глава правительства Каталонии Карлос Пучдемонт в пятницу присутствовали на траурной церемонии на центральной площади Барселоны.

После минуты молчания в память о жертвах теракта собравшиеся на площади люди начали хором выкрикивать фразу: "Я не боюсь!"

Многие продолжают нести цветы и свечи к месту нападения. Цветы приносят и к посольствам Испании во многих городах мира, в том числе и в Москве.

Руководство Чемпионата Франции по футболу объявило, что все матчи Лиги 1 и Лиги 2 в предстоящие выходные будут начинаться с минуты молчания.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Бульвар Рамбла на следующий день после трагедии

Image caption На траурной церемонии присутствовали король и премьер-министр Испании

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Люди продолжают нести цветы и свечи к центральной площади Барселоны

На данный момент полиция арестовала четырех человек по подозрению в причастности к теракту.

Полиция Каталонии подтвердила, что подозреваемый в совершении нападения - 18-летний Мусса Укабир - все еще находится в розыске. Его брат Дрисс Укабир ранее был арестован в каталонском муниципалитете Риполь.

В полиции отмечают, что пока нет доказательств того, что именно Мусса сидел за рулем фургона. Фотографии подозреваемого появились в социальных сетях вскоре после нападения.

По информации испанских СМИ, Мусса Укабир арендовал два фургона, один из которых был использован в ходе теракта, а второй был найден через несколько часов в городе Вик в северу от Барселоны.

Ранее каталонская полиция в ходе спецоперации в Камбрильсе на юге Каталонии застрелила пятерых подозреваемых и предотвратила второй теракт, который должен был последовать за нападением в Барселоне.

Как сообщают испанские СМИ, меры безопасности усилены не только в каталонских городах, но также и в столице страны Мадриде, в первую очередь в пешеходных зонах.

По данным газеты El Pais, уровень террористической опасности в стране повышен до четырех баллов по пятибалльной шкале.

Image caption Бульвар Рамбла пользуется большой популярностью среди туристов благодаря своим рыночным рядам, многочисленным барам, кафе и ресторанам.

Теракт в Барселоне стал самым кровавым в Испании с марта 2004 года, когда исламские боевики заложили бомбы в пригородные поезда в Мадриде. Жертвами взрывов тогда стал 191 человек, и более 1800 получили травмы и увечья.