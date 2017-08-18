Шварценеггер призвал Трампа отмежеваться от неонацистов

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Шварценеггер предложил Дональду Трампу переписать его речь

Голливудский актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер призвал президента США Дональда Трампа осудить действия ультраправых активистов после столкновений в городе Шарлоттсвилл, штат Вирджиния.

На прошлой неделе в Шарлоттсвилле произошли столкновения между неонацистами и их противниками. Ультраправые националисты выступали против демонтажа статуи генерала Роберта Ли, сражавшегося на стороне рабовладельческих южных штатов во время Гражданской войны в США в 1860-х годах.

Один из праворадикалов врезался на машине в толпу протестующих, погибла женщина, десятки людей пострадали.

Комментируя эти события, Дональд Трамп заявил, что ответственность за волнения в Шарлоттсвилле несут обе стороны: как ультраправые, так и крайне левые активисты.

В ответ на это Шварценеггер записал видеообращение, в котором заявил, что "у нетерпимости и ненависти нет двух сторон".

"Если вы решили выйти с флагом, символизирующим убийства миллионов людей, то тут нет никаких двух сторон. Единственный путь заглушить громкие, злобные голоса ненависти - это встретить их более громкими, более разумными голосами", - говорит актер.

Шварценеггер предложил Трампу переписать его речь. По его словам, президенту-республиканцу следовало бы отвергнуть поддержку ультраправых, поскольку "в стране, победившей армию Гитлера, нет места нацистским флагам, а партия Линкольна не пойдет с теми, кто несет флаги проигравших конфедератов".

Актер напомнил о том, что сам он родился в Австрии в 1947 году и рос в окружении "сломленных мужчин, которые вернулись домой, начиненные осколками и чувством вины; мужчин, сбитых с пути ложной идеологией".

В своем обращении экс-губернатор сравнивает стереотипы о расизме, религиозном и гендерном неравенстве с раковой опухолью, которую необходимо вырезать, а не ждать, пока она пройдет.

Накануне Дональд Трамп осудил демонтаж памятников лидерам Конфедеративных Штатов во время Гражданской войны 1860-х годов на фоне продолжающихся в стране ожесточенных расовых споров.

"Грустно видеть, как история и культура нашей великой страны разрываются по мере демонтажа наших красивых статуй и памятников... Нельзя изменить историю, но можно учиться на ней", - написал Трамп в "Твиттере".

"Красота, которую убирают из городов, поселков и парков - ее будет очень недоставать, и ее невозможно будет полностью заменить!" - отмечает президент.