Телеканал Life прекращает новостное вещание

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Телеканал Life прекратит делать контент для эфирного вещания и переключится на прямые трансляции в интернете по экстренным поводам, подтвердил Русской службе Би-би-си генеральный директор холдинга News Media Арам Габрелянов. Под данным СМИ, канал прекратит телевещание с субботы.

Компания "Медиа контент", которая владеет лицензией на вещание телеканала Life разослала кабельным и спутниковым операторам письмо о прекращении вещания канала "в связи с его закрытием", сообщало издание РБК в пятницу.

"Остается только сайт и наши проекты, конечно. Полностью прекращается (телевещание). На частоте будет обращение к телезрителям, следить за новостями Лайфа на сайте и в соцсетях", - сказал ТАСС источник в холдинге News Media, в который входит телеканал.

По информации источника, канал сократил 90 человек работавших над контентом для эфира. Как отмечал глава холдинга Арам Габрелянов в беседе с РБК, многие из этих людей перейдут в другие проекты холдинга.

По информации источника портала Znak.com в холдинге, большая часть сотрудников все же была уволена.

"Сотрудников эфира уволили всех. Остались только четыре оператора. Также принято решение отказаться от недавно запущенного проекта SHOT, кроме того, сокращение коснулось нескольких журналистов", - рассказал источник Znak.com.

Переход на стримы

В беседе с Русской службой Би-би-си Арам Габрелянов пояснил, что как такового эфирного вещания у телеканала не было - он лишь поставлял новостной контент операторам спутниковых и кабельных сетей, которым теперь предложит "стримы", то есть прямые эфиры по экстренным поводам.

"У нас нет никаких договоров. У нас нет эфирного вещания. У нас, например, "Триколор" [оператор спутникового телевидения "Триколор ТВ"] берет картинку бесплатно. Не захотят они стримы наши брать - ну, не будут значит брать. Что теперь делать", - сказал Габрелянов.

Ранее замглавы холдинга News Media Анатолий Сулейманов говорил как раз о сокращении эфирного вещания телеканала.

"В принципе, говорилось о том, что все будет сокращаться, год назад, полтора года назад. Что мы будем уходить с эфирного вещания, мы будем переходить на стриминговое вещание", - сказал он ТАСС.

Правообладатель иллюстрации Artyom Korotayev\tass Image caption Версии о том, что канал закрыт по инициативе кремля Габрелянов (слева) назвал "глупостью"

"Мы перешли на стримы. Мы начинаем стрим-вещание, мы готовимся к большому проекту по стрим-вещанию", - ответил на вопрос о закрытии телеканала Ашот Габрелянов.

"Стрим - это, например, если не дай бог теракт какой-то, вот оттуда мы будем не новостями давать, не сюжетами, как все дают, а прямая трансляция", - пояснил он.

"Ну что я буду тут вам олухам объяснять уже, они хотят делать телевидение - пусть делают. У меня своя ниша. Я хочу занять свою нишу, я ее займу", резюмировал Габрелянов.

Сейчас на сайте Life в разделе "Стрим" транслируются как редакционные материалы, так и видеоконтент сторонних производителей.

Казус с Навальным

Оппозиционер Алексей Навальный в пятницу заявил, что продал телеканалу Life снятое его женой видео, в котором он гуляет по французскому Руану.

Ранее Life предлагал вознаграждение в 50 тысяч рублей за видео из поездки Навального 50 тысяч рублей.

Как заявил Навальный, после этого он решил "снять себя у какой-то узнаваемой исторической достопримечательности" в Руане. Ролик записала жена политика, через сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Навального его отправили в Life.

Видео легло в основу материала на сайте Life.ru, вышедшего под заголовком "Мишленовские похождения: как Навальный отдыхал в Руане". В материале говорилось, что политик во время визита во Францию посещал дорогие рестораны - впрочем, на самой записи подобных кадров не было.

Материал появился на сайте Life.ru в полдень, а через несколько часов Навальный выпустил заявление, в котором рассказал, как появился ролик, добавив, что полученные за него от канала 10 тысяч рублей он потратит на свою президентскую кампанию.

В Life.ru в свою очередь заявили, что Навальный "обманул сам себя", а целью канала было именно доказать, что Навальный был во Франции. После отъезда Навального за границу, о котором писал Life.ru, глава его штаба Леонид Волков заявлял в беседе с РБК, что политик находится в Москве.

"Результат же достигнут такой, какой и задумывался: Навальный признал, что был во Франции, конкретно в Руане, признал, что Леонид Волков солгал, ну и самое главное - что сотрудники ФБК настолько непрофессиональны, что не могут создать правдоподобное обоснование своим попыткам продать заведомо ложное видео", - говорится в ответе Life.ru Навальному.