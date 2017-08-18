Стратег Трампа Стив Бэннон оставил пост
- 18 августа 2017
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Главный стратег Белого дома Стив Бэннон покинул свой пост.
"Он ушел", - подтвердил источник Би-би-си в Белом доме.
Накануне в интервью Бэннон назвал белых расистов "маргинальными клоунами" и посоветовал президенту Дональду Трампу умерить воинственность в адрес Северной Кореи, а также перейти в наступление в "экономической войне" с Китаем.
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