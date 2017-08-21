Кремлевский политолог подал в суд на "Ведомости" из-за Путина
Бывший чиновник Кремля Константин Костин подал в суд на газету "Ведомости". Политолог требует опровергнуть утверждение о том, что он не справился с изобретением "образа будущего" для Владимира Путина на предстоящих выборах президента. Это принесло ему нравственные страдания, указывает истец.
Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин подал в Останкинский районный суд Москвы (копия иска есть в распоряжении Русской службы Би-би-си).
Ответчик - издатель газеты "Ведомости" ЗАО "Бизнес Ньюс Медиа". Иск зарегистрирован 8 августа, подтвердил Би-би-си представитель Останкинского суда. Дата первого заседания пока не назначена.
Поводом для иска стала статья "Будущего не видно" (номер от 17 июля 2017 года). В публикации журналистов Елены Мухаметшиной и Ольги Чураковой рассказывалось, что администрация президента совместно с экспертами пытается разработать некий "образ будущего", с которым президент Путин пойдет на выборы 2018 года.
В материале утверждалось, что на момент публикации внутриполитический блок Кремля под руководством первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко никак не мог разработать главную идею предвыборной кампании.
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Недовольство Костина вызвал следующий абзац из газетной заметки: "Образ будущего - это программа с экономикой, социальной сферой, политическими реформами. Есть затруднения, так как Фадеев ушел в Общественную палату, а Костин с темой не справился, он предлагал и новые идеи, и те, что были использованы раньше".
Эта информация не только не соответствует действительности, но и наносит урон его деловой репутации, сказано в иске политолога к газете. Истец требует от издания принести извинения, опубликовать опровержение и взыскать с газеты компенсацию за моральный вред в размере 500 тыс. рублей. Требование о раскрытии газетой источников информации в иске отсутствует.
"[Статья] содержит порочащие сведения о моей некомпетенции, отсутствии профессионализма, неумении работать, об отсутствии у меня навыков и умения при выполнении работы", - говорится в иске.
Опровергнуть приведенные о нем сведения Костин просит ввиду, как он утверждает, их несоответствия действительности, "умаления его чести и достоинства, а также деловой репутации, и содержащихся утверждениях о совершении им неправильных действий, подрывающих его добросовестность".
"Указанной публикацией мне причинены нравственные страдания", - резюмирует истец.
На сайте "Ведомостей" под текстом статьи, ставшей причиной обращения Костина в суд, отмечено, что в материал после публикации было внесено исправление - добавлен комментарий Костина, отражающий его позицию.
Руководитель юридического отдела "Ведомостей" Владимир Румянцев сказал Би-би-си, что в издании пока не получили текст иска, поэтому он не может прокомментировать его по существу.
Константин Костин - бывший сотрудник исполкома "Единой России", бывший чиновник Кремля. В 2011-2012 годах он возглавлял управление по внутренней политики администрации президента - главное подразделение Кремля, отвечающего за выборы, партии, работу с думой и общественными организациями.
После ухода с госслужбы основал Фонд развития гражданского общества, оказывающего, в том числе, консультации кремлевским чиновникам.
В 2014 году Костин судился с оппозиционным политиком Алексеем Навальным из-за его поста в "Живом журнале" в период выборов мэра Москвы. Тогда Навальный, комментируя появившиеся в интернете сведения о его незадекларированной недвижимости в Черногории, назвал их сфальсифицированными и обвинил Костина в причастности к фабрикации сведений.
В итоге суд удовлетворил иск Костина к Навальному. Сумма компенсации по решению суда составила 500 тыс. рублей.