Кремлевский политолог подал в суд на "Ведомости" из-за Путина

Правообладатель иллюстрации SERGEI FADEICHEV/TASS Image caption Константин Костин через суд требует от "Ведомостей" опровержения своего неудачного участия в подготовке "образа будущего" для Владимира Путина

Бывший чиновник Кремля Константин Костин подал в суд на газету "Ведомости". Политолог требует опровергнуть утверждение о том, что он не справился с изобретением "образа будущего" для Владимира Путина на предстоящих выборах президента. Это принесло ему нравственные страдания, указывает истец.

Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин подал в Останкинский районный суд Москвы (копия иска есть в распоряжении Русской службы Би-би-си).

Ответчик - издатель газеты "Ведомости" ЗАО "Бизнес Ньюс Медиа". Иск зарегистрирован 8 августа, подтвердил Би-би-си представитель Останкинского суда. Дата первого заседания пока не назначена.

Поводом для иска стала статья "Будущего не видно" (номер от 17 июля 2017 года). В публикации журналистов Елены Мухаметшиной и Ольги Чураковой рассказывалось, что администрация президента совместно с экспертами пытается разработать некий "образ будущего", с которым президент Путин пойдет на выборы 2018 года.

В материале утверждалось, что на момент публикации внутриполитический блок Кремля под руководством первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко никак не мог разработать главную идею предвыборной кампании.

Недовольство Костина вызвал следующий абзац из газетной заметки: "Образ будущего - это программа с экономикой, социальной сферой, политическими реформами. Есть затруднения, так как Фадеев ушел в Общественную палату, а Костин с темой не справился, он предлагал и новые идеи, и те, что были использованы раньше".

Эта информация не только не соответствует действительности, но и наносит урон его деловой репутации, сказано в иске политолога к газете. Истец требует от издания принести извинения, опубликовать опровержение и взыскать с газеты компенсацию за моральный вред в размере 500 тыс. рублей. Требование о раскрытии газетой источников информации в иске отсутствует.

"[Статья] содержит порочащие сведения о моей некомпетенции, отсутствии профессионализма, неумении работать, об отсутствии у меня навыков и умения при выполнении работы", - говорится в иске.

Опровергнуть приведенные о нем сведения Костин просит ввиду, как он утверждает, их несоответствия действительности, "умаления его чести и достоинства, а также деловой репутации, и содержащихся утверждениях о совершении им неправильных действий, подрывающих его добросовестность".

"Указанной публикацией мне причинены нравственные страдания", - резюмирует истец.

На сайте "Ведомостей" под текстом статьи, ставшей причиной обращения Костина в суд, отмечено, что в материал после публикации было внесено исправление - добавлен комментарий Костина, отражающий его позицию.

Руководитель юридического отдела "Ведомостей" Владимир Румянцев сказал Би-би-си, что в издании пока не получили текст иска, поэтому он не может прокомментировать его по существу.

Константин Костин - бывший сотрудник исполкома "Единой России", бывший чиновник Кремля. В 2011-2012 годах он возглавлял управление по внутренней политики администрации президента - главное подразделение Кремля, отвечающего за выборы, партии, работу с думой и общественными организациями.

После ухода с госслужбы основал Фонд развития гражданского общества, оказывающего, в том числе, консультации кремлевским чиновникам.

В 2014 году Костин судился с оппозиционным политиком Алексеем Навальным из-за его поста в "Живом журнале" в период выборов мэра Москвы. Тогда Навальный, комментируя появившиеся в интернете сведения о его незадекларированной недвижимости в Черногории, назвал их сфальсифицированными и обвинил Костина в причастности к фабрикации сведений.

В итоге суд удовлетворил иск Костина к Навальному. Сумма компенсации по решению суда составила 500 тыс. рублей.