Хеда Саратова: подписавшие письмо Чайке чеченцы раскаялись добровольно

Правообладатель иллюстрации Valeriy Sharifulin\tass Image caption Акция прошла около Мемориального комплекса Ахмат-хаджи Кадырова - в самом начале проспекта Путина, сообщает "Новая газета". Саратова утверждает, что люди приехали на встречу с ней

Подписавшие письмо генпрокурору Юрию Чайке жители чеченского села Красная Турбина добровольно написали заявления о том, что их ввели в заблуждение, рассказала Би-би-си член местного СПЧ Хеда Саратова.

В пятницу вечером "Новая газета" сообщила, что в центре Грозного прошла "акция подписантов письма генеральному прокурору".

На проспект Путина вышли жители чеченского поселка Красная Турбина, подписавшие письмо к Юрию Чайке с жалобой на пытки в отношении двух мужчин, обвиняемых в намерении уехать в Сирию, писало издание. По данным "Новой газеты", людей вынудили провести "акцию покаяния".

По версии члена Совета по правам человека при главе Чечни Хеды Саратовой, около 70 жителей поселка, подписавших письмо Чайке, приехали в Грозный по своей инициативе, чтобы встретиться с ней.

Встреча проходила в актовом зале, расположенном по адресу проспект Путина, дом 3, недалеко от музея Ахмата Кадырова. Там присутствовали и приглашенные ей полицейские, рассказывает Саратова.

"Прошу защитить мои права, по незнанию, не вникая в суть, не ознакомившись с документом, поверив словам родственника [...], подписала бумагу, о чем сожалею, потому что это оказалось письмом Юрию Чайке. Подпись", - цитирует Саратова одно из заявлений. Она подчеркивает, что участники встречи написали их добровольно.

Также Саратова утверждает, что встреча прошла в актовом зале, потому что на улице шел дождь, а никакого митинга на проспекте Путина не было.

Кроме того, она оспаривает сообщение "Новой газете" о том, что одному из подписантов, Магомету Тазбиеву, стало плохо, и его увезли на скорой. По словам Саратовой, когда сообщение об этом появилось на сайте газеты, она разговаривала с Тазбиевым.

Пресс-секретарь главы Чечни Алви Каримов, комментируя сообщение "Новой газеты" о принуждении к митингу, ранее заявил Русской службе Би-би-си, что руководство республики не занимается организацией подобных акций.

Попытка уехать в Сирию

По данным "Новой газеты", письмо генпрокурору Юрию Чайке подписали более 150 человек.

Авторы письма попросили генпрокурора привлечь к уголовной ответственности "незаконно задержавших и пытавших ребят лиц".

Речь шла о двух молодых людях: 20-летнем Магомеде Тарамове и 19-летнем Джамалае Тазбиеве, которых обвиняют в приготовлении к участию в незаконном вооруженном формировании.

Следствие считает, что в июне прошлого года оба планировали уехать в Сирию. После задержания Тарамов и Тазбиев признали свою вину, однако, как пишет "Новая газета", в суде заявили, что оговорили себя под пытками.

"Я считаю, что в данном случае председателя правительства Чеченской республики Магомеда Даудова дезинформировали - до него донесли не ту информацию, которая реально имела место быть, что эти ребята якобы куда-то собирались ехать, что они преступники", - считает их адвокат Хава Ахмадова.

В разговоре с Би-би-си она призналась, что протоколы допросов по этому делу "совпадают точь-в-точь, включая запятые и точки": "Люди при допросе, тем более если их допрашивали отдельно, не могут повторять одно и то же".

Вечером 17 августа стало известно о задержании отца и дяди Тарамова - Салмана и Султана Тарамовых, а также дяди Магомеда Тазбиева - Джамалая Тазбиева. Вместе с ними задержали другого адвоката по уголовному делу - Владимира Рутковского. Очевидцы сообщили, что родственников подсудимых при этом избили.

После чего адвокат Рутковский рассказал, что его подзащитные полностью признали свою вину и отказались от него как от адвоката. Ахмадова утверждает, что от нее Тарзбиев и Тарамов не отказывались.

Следующее заседание суда по делу Тарамова и Тазбиева назначено на 21 августа.