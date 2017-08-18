Подозреваемого в теракте в Барселоне нашли среди убитых в Кабрильсе

  • 18 августа 2017
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Основной подозреваемый в совершении теракта в Барселоне, Мусса Укабир, назван среди пятерых человек, которых полиция застрелила накануне в Камбрильсе, предотвращая второй теракт.

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