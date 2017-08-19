Финская полиция назвала нападение в Турку терактом

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Нападение произошло в районе торговой площади Пуутори

Финская полиция заявила, что рассматривает пятничное нападение на прохожих в городе Турку как теракт.

Мужчина с ножом набросился на людей в районе торговой площади Пуутори. В результате два человека погибли, восемь получили ранения.

"Действия [нападавшего] ранее расследовались как убийство, но ночью мы получили дополнительную информацию, указывающую на то, что это преступление - террористические убийства", - цитирует агентство Франс-пресс заявление полиции.

В нем также говорится, что нападавший - 18-летний марокканец. Он был ранен и задержан сразу после нападения.

В пятницу власти усилили меры безопасности по всей стране, включая аэропорт Хельсинки и железнодорожные станции.

Министр внутренних дел Паула Рисикко связала нападение с трагическими событиями в Барселоне. В четверг в самом туристическом городе Испании фургон намеренно врезался в толпу, в результате чего 13 человек погибли и около 130 пострадали.

Финляндия пока не сталкивалась с нападениями исламских экстремистов, но не раз переживала стрельбу в общественных местах с трагическим исходом.

В декабре прошлого года на пороге ресторана были убиты три женщины; в 2008 начинающий повар застрелил десятерых в училище, а годом ранее в результате аналогичного инцидента в школе погибли восемь человек.