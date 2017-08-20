Sunday Times: Елизавета II не отречется в пользу принца Чарльза

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Елизавета II находится на британском престоле уже больше 65 лет

Британская королева Елизавета II не собирается слагать свои полномочия в пользу принца Чарльза, поскольку долг перед нацией для нее стоит на первом месте, пишет Sunday Times.

Со ссылкой на свои источники, близкие к королевскому двору, воскресная газета развенчивает появившиеся в последнее время слухи о том, что королева, которой в апреле исполнился 91 год, планирует уйти от дел и передать бразды правления своему старшему сыну принцу Чарльзу.

Елизавета II находится на троне уже 65 лет - дольше всех ныне живущих в мире монархов, однако осведомленные лица при королевском дворе подтвердили газете, что она по-прежнему привержена своему долгу и не собирается в обозримом будущем запрашивать о вступлении в силу Акта о регентстве.

"Как сообщили Sunday Times три разных высокопоставленных источника, ни Букингемский дворец, ни Кларенс-хаус [официальная резиденция принца Чарльза] не имеют планов в отношении регентства", - пишет газета.

Официальные лица в Букингемском дворце напомнили Sunday Times об обещании, которое дала королева народу в свой 21-й день рождения: "Я объявляю… что вся моя жизнь, окажется ли она долгой или короткой, будет посвящена служению вам".

Согласно Акту о регентстве 1937 года, монарх может передать власть своему законному наследнику в случае своей нетрудоспособности по болезни, что будет письменно подтверждено тремя или более доверенными лицами королевы, председателем палаты лордов, спикером палаты общин и главой государственных архивов.

Последний раз регентство в Британии существовало в период с 1811-го по 1820 года, когда в результате душевной болезни король Георг III не смог управлять страной и власть перешла его старшему сыну Георгу, назначенному принцем-регентом - впоследствии он стал королем Георгом IV.

Слухи о том, что королева может передать дела своему наследнику, вновь появились после того, как в начале августа ее супруг 96-летний принц Филипп ушел на покой от официальных дел.

Sunday Times пишет, что якобы королева сказала своему ближайшему окружению, что тоже может уйти на покой, если по-прежнему будет на троне в возрасте 95 лет, то есть через четыре года.

В 2013 году королева Нидерландов отреклась от престола в пользу своего сына Виллема-Александра, а на следующий год испанский король Хуан Карлос уступил место на троне своему сыну Филиппу.

Однако Sunday Times цитирует один из своих источников, опровергший подобную вероятность для британского монарха: "Пока она здорова, вне зависимости от возраста, регентство, на мой взгляд, невозможно. Просто другие члены королевской семьи могут делать больше".

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В начале августа принц Филипп, герцог Эдинбургский, ушел на покой и сильно сократил свое участие в официальных мероприятиях

После ухода на покой принца Филиппа королева через своего личного секретаря сэра Кристофера Гайдта дала понять, что члены ее семьи должны больше внимания уделять государственным делам, а не "личным мероприятиям", как выразился один из источников газеты.

Сама Елизавета II уже не предпринимает дальних зарубежных поездок, требующих длительного перелета; от ее имени и по поручению их совершает принц Чарльз со своей супругой герцогиней Корнуолльской. В этом году, к примеру, они побывали в Канаде с официальным визитом.

Помимо принца Уэльского, отправлять различные церемониальные обязанности королеве помогают также ее дочь принцесса Анна и внук принц Уильям, который в июле этого года ушел со своей работы пилотом вертолета медицинской авиации, чтобы все силы отдать дворцовым обязанностям.

Опрос, проведенный исследовательской группой ICM накануне 20-й годовщины смерти принцессы Дианы, показал, что 51% опрошенных британцев хотят видеть следующим на троне именно принца Уильяма, однако если принц Чарльз станет следующим королем, то в таком случае 36% высказались за то, чтобы его супруга Камилла называлась принцессой-консорт, но не королевой.

Газета приводит слова председателя межпартийной парламентской группы Эндрю Розинделла, сказавшего, что сейчас, когда Британия готовится к выходу из Евросоюза, как никогда важно, чтобы королева оставалась главой государства.

"Потеря ее как главы государства в этот момент нашей истории не найдет отклика в народе и не послужит на пользу стране", - цитирует Розинделла газета.

Sunday Times напоминает, что в прошлом году во время тяжелой простуды, которая длилась несколько недель, королева продолжала регулярно работать с государственными документами.