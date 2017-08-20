Барселона поминает жертвы терактов и ищет их организаторов

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Поминальная служба по погибшим в теракте прошла в соборе Святого семейства в Барселоне

Испанская полиция продолжает поиски водителя фургона, который совершил наезд на людей в центре Барселоны 17 августа. Полиция также устанавливает местонахождение имама мечети в соседнем городе Риполь. Предполагается, что он мог быть причастен к террористической ячейке, которая устроила нападения в Барселоне и Камбрильсе, в результате которых погибли 14 человек.

Полицейская операция сосредоточена на поиске 22-летнего выходца из Марокко Юнеса Абуякуба - считается, что именно он находился за рулем фургона, который в четверг врезался в толпу на пешеходном бульваре Рамбла.

По словам главы полиции Каталонии, не исключено, что Абуякуб успел пересечь французскую границу.

Полиция разыскивает также имама мечети в городе Риполь, расположенного к северу от Барселоны. Некоторые члены предполагаемой ячейки были его прихожанами.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption На службе в храме присутствовали король и королева Испании, а также многие политики и официальные лица

Дом, где жил имам Абдельбаки эс-Сатти, был осмотрен полицией в субботу. Однако самого его не видели с июня. Глава мечети в Риполе рассказал, что имам говорил ему о желании вернуться в Марокко.

Однако испанские СМИ со ссылкой на источники в полиции сообщали, что Абдельбаки эс-Сатти мог погибнуть во время взрыва в жилом доме в городе Альканар. Взрыв случился в среду 16 августа, за день до наезда на людей в Барселоне.

Испанские власти связывают эти два события. По данным полиции, члены ячейки готовили взрывчатку в доме в Альканаре. Они изготавливали взрывные устройства для того, чтобы совершить серию терактов. Полиция обнаружила в доме более 100 баллонов с газом. Согласно полиции Каталонии, в доме были обнаружены останки по меньшей мере двух человек - их еще не идентифицировали.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption На месте взрыва дома в Альканаре обнаружили 120 баллонов с газом

Предполагается, что террористы хотели совершить наезды на людей на трех грузовиках, а затем взорвать их. Также сообщается, что среди их предполагаемых мишеней был собор Саграда Фамилия, одна из главных достопримечательностей Барселоны.

В воскресенье в соборе Саграда Фамилия прошла поминальная служба, посвященная памяти погибших в результате терактов в Каталонии. На ней присутствовали король Испании Филипп VI, королева Летиция, премьер-министр Мариано Рахой и президент Португалии Марселу Ребелу ди Соза.

Королевская чета также посетила городскую больницу Барселоны, где находятся получившие ранения в результате нападений.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Люди приносят свечи и цветы на бульвар Рамбла, к месту теракта

Теракты в Каталонии

Во второй половине дня 17 августа фургон совершил наезд на прохожих на бульваре Рамбла в центре Барселоны. Автомобиль проехал более 500 метров на скорости около 80 км/ч и остановился на площади Бокерия. Погибли 13 человек, более 100 пострадали.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в России и других странах).

Позже каталонская полиция сообщила о предотвращении еще одного теракта. В 120 километрах от Барселоны в приморском городе Камбрильс автомобиль также совершил наезд на пешеходов. Во время атаки пострадали семь человек, и еще один человек погиб.

Таким образом, жертвами двух атак стали 14 человек.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Король Испании Филипп и его супруга королева Летиция навестили пострадавших в теракте

Предполагаемая ячейка

Во время наезда автомобиля в Камбрильсе полиция застрелила пять предполагаемых джихадистов. Ими оказались выходцы из арабских стран в возрасте от 17 до 24 лет.

Полиция произвела также три ареста в Риполе и один - в Альканаре.

В субботу министр внутренних дел Испании Хуан Игнасио Соидо заявил, что террористическая ячейка, в которую предположительно входили 12 человек, разгромлена - несмотря на то, что обнаружены еще не все ее члены. Власти Каталонии делают более осторожные заявления на этот счет.