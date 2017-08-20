В Тихом океане найден затонувший в 1945 году крейсер "Индианаполис"

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption "Индианаполис". Снимок сделан в 1937 году в Перл-Харборе

Обломки американского тяжелого крейсера "Индианаполис" обнаружены в Тихом океане спустя 72 года после того, как корабль был затоплен японской подводной лодкой.

Корабль был найден на глубине 5,5 километра. Точное место не разглашается.

"Индианаполис" погиб 30 июля 1945 года, когда возвращался после секретной миссии по доставке частей для атомной бомбы, которая затем была сброшена на Хиросиму.

На борту корабля находились около 1200 военных, спасти удалось 316 человек. Это самая большая потеря в истории американского военного флота и самая массовая гибель личного состава.

"Индианаполис" был торпедирован японской субмариной в Филлипинском море. Корабль ушел под воду очень быстро - всего за 12 минут. Из-за этого местонахождение крейсера на протяжении долгих лет оставалось загадкой.

300 человек утонули вместе с кораблем, остальные подверглись обезвоживанию, галлюцинациям и нападениям акул. Поскольку американские военные базы не получили сигнал бедствия с корабля, выживших смогли найти только через четыре дня после бедствия.

Обломки крейсера были обнаружены в пятницу группой из 13 гражданских исследователей под руководством соучредителя компании Microsoft Пола Аллена, который назвал находку исторической.

Правообладатель иллюстрации Paul Allen Image caption Поисковая группа поняла, что нашла "Индианаполис" по маркировке на корпусе корабля

Корабль стал известен благодаря своей последней, секретной операции под названием "Малыш" по доставке компонентов для атомной бомбы на остров Тиниан, где находилась американская военная база.

Через четыре для после доставки частей "Индианаполис" затонул - меньше чем за неделю до того, как первая атомная бомба была сброшена на японскую Хиросиму.

Другая бомба была сброшена на Нагасаки, она называлась "Толстяк". Две эти атаки унесли жизни десятков тысяч людей и вынудили Японию капитулировать.

Правообладатель иллюстрации Paul Allen Image caption На некоторых фрагментах сохранилось название корабля "Индианаполист CA-35. Это помогло опознать корабль

"Будучи американцами, мы все должны быть благодарны команде за их мужество, упорство и жертву в тех ужасающих обстоятельствах. Хотя наши поиски остальных обломков продолжатся, я надеюсь, что все связанные с этим историческим кораблем испытают в какой-то мере чувство успокоения в связи с этой долгожданной находкой", - говорится в заявлении Аллена.

Поисковый корабль Пола Аллена не впервые обнаруживает затонувшие во времена Второй мировой войны корабли. Ранее команда обнаружила обломки японского военного корабля и итальянский миноносец.