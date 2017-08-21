Колокол Биг-Бен в Лондоне прозвучит в понедельник в последний раз
21 августа в полдень знаменитый колокол Биг-Бен прозвучит в последний раз. После этого его отсоединят от часов, чтобы отреставрировать и часы, и саму башню.
Часы начнут разбирать на составные части. Все четыре циферблата почистят и отреставрируют.
Представители парламента заявляют, что часовой механизм Биг-Бена остановлен ради безопасности рабочих, трудящихся на восстановительных работах.
Впрочем, на протяжении ремонта по особым случаям колокол будут подключать обратно - например, в новогоднюю ночь или в День поминовения.
Восстановительные работы обойдутся в £29 млн (около $37 млн).
Хранитель часов Стив Джеггс говорит, что молчание Биг-Бена стало "значительным поворотным моментом" в реставрации башни с часами.
"Эта важная программа восстановительных работ защитит часы в долгосрочной перспективе, а также защитит и сохранит башню", - сказал Джеггс.
Четыре года - слишком много?
Столь большой срок реставрации вызвал недовольство многих членов парламента. Министр по выходу Великобритании из Европейского союза Дэвид Дэвис назвал это "безумием".
А премьер-министр Тереза Мэй в среду заявила, что будет "неправильно", если знаменитый колокол замолчит до 2021 года. Она призвала власти к пересмотру срока реставрации.
Такого мнения, однако, придерживаются не все. "Это не национальное бедствие или катастрофа", - сказал лидер лейбористов Джереми Корбин, отметив, однако, что будет скучать по звукам колокола.
Палата общин после масштабных споров заявила, что может пересмотреть срок реставрации Биг-Бена после того, как парламент выйдет с каникул.
"Конечно, каждое решение будет принято исходя из эффективности и защиты безопасности работников", - говорится в заявлении. - "Биг-Бен - важная часть парламентской жизни и мы сделаем все возможное, чтобы он как можно быстрее возобновил свою роль национального хранителя времени".
Национальный колокол
Биг-Бен - это неофициальное название огромного часового колокола, который отбивает время. Этот звук используется в традиционных позывных Би-би-си.
Сама башня более века официально оставалась безымянной, пока в 2012 году ей не присвоили имя Елизаветы - по случаю 60-летнего юбилея правления британской королевы. Вторая башня дворца - более высокая, но менее известная - носит имя королевы Виктории.
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Часовая башня с четырьмя огромными циферблатами - один из самых известных символов Лондона и, по некоторым данным, наиболее часто фотографируемая достопримечательность британской столицы.
Башня возвышается над столицей Великобритании уже более 150 лет - ее часы стали свидетелями правления пяти монархов и двадцати трех премьер-министров и пережили две мировые войны.
Даже когда город на два месяца подвергся бомбардировкам немецких бомб, Биг-Бен не прекращал отбивать время.
В последний раз он ненадолго замолкал в 2007 году, а до этого - в ходе реставрации 1983-1985 годов.