Киев, Москва или Петербург - где жить удобнее?

Правообладатель иллюстрации MLADEN ANTONOV/AFP/Getty Images Image caption Петербург оказался лучше Москвы почти по всем параметрам

Лучше всего на постсоветском пространстве живется в Санкт-Петербурге, хуже всего - в Киеве, считают специалисты Economist Intelligence Unit (EIU).

В очередное исследование консалтинговой компании, входящей в одну группу с британским журналом Economist, вошли 140 городов.

Вот как выглядит результат для пяти городов бывших советских республик, а также худшего и лучшего городов мира по версии EIU.

Каждый параметр может принимать значение от 1 (невыносимый уровень жизни) до 100 (идеальная ситуация).

Где лучше живется

Единственный раздел, по которому Киев почти не отстает от своих конкурентов по рейтингу, - это образование.

По остальным категориям украинская столица набрала меньше баллов, чем Москва, Петербург, Баку и Алма-Ата.

По итоговому результату Киев оказался ближе к сильно пострадавшему от гражданской войны Дамаску, чем к лучшему города мира по версии EIU - австралийскому Мельбурну.

Основной вклад в ухудшение ситуации внесло снижение показателя стабильности после начала войны в Донбассе в 2014 году, говорится в тексте исследования. Стабильность является производной от уровня преступности, угроз терроризма, массовых беспорядков и вооруженного конфликта.

Критики рейтинга считают место Киева (131-е из 140-ка возможных) заниженным и указывают на то, что большинство показателей являются оценками экспертов EIU.

"Трудно согласиться с рейтингом Киева. Да, есть вопросы, однако благодаря реформам и решимости я вижу, что этот город движется вверх, а не вниз", - написала в своем "Твиттере" посол Великобритании на Украине Джудит Гофф.

В частности, категория "стабильность" (25% веса в итоговой оценке) целиком основывается на собственных рейтингах компании, поэтому представления о влиянии войны на востоке Украины на удобство жизни в столице могут быть несколько преувеличенными.

Есть у украинской столицы и преимущества. Так, Киев стоит ниже Москвы и Санкт-Петербурга по индексу стоимости жизни, который ежегодно рассчитывает та же EIU.

Что касается "северной столицы" России, то она в представлении британской компании заметно лучше Москвы с точки зрения и стабильности, и здравоохранения.

Чуть лучше у Петербурга обстоят дела с культурой и окружающей средой, инфраструктура находится примерно на московском уровне, и лишь по качеству образования он сильно уступает Москве.

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