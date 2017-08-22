Отмену роуминга в России отложили до конца года

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) продлила срок исполнения сотовыми операторами предупреждения об отмене внутрисетевого роуминга в России. Они должны сделать это до 15 декабря.

В ведомстве пояснили, что решение об установлении нового срока исполнения требования об отмене национального роуминга было принято после рассмотрения просьб сотовых операторов.

"Все операторы связи, которым антимонопольная служба выдала предупреждение, выразили готовность его исполнить и направили в ФАС России ходатайства о продлении срока", - говорится в сообщении на сайте ФАС.

Операторы связи должны будут каждый месяц докладывать ФАС о ходе исполнения предписания.

Как ФАС борется с роумингом

Отмена роуминга внутри России - давнее желание российских регуляторов. Внутрисетевой роуминг в России может быть отменен с 2014 году, говорил министр связи с массовых коммуникаций Николай Никифоров еще в 2013 году.

17 июля ФАС потребовала от "большой четверки" сотовых операторов России ("Вымпелком", владелец бренда "Билайн"), МТС, "Мегафон" и "Т2 Мобайл" ("Теле2") устранить "необоснованную разницу на одни и те же услуги связи", которые абоненты получают дома и в поездках по стране.

Мобильные операторы должны были покончить с внутрисетевым роумингом к 13 августа.

В ФАС усмотрели в установлении и поддержании разных тарифов на услуги сотовой связи в домашнем регионе и поездках по России нарушение закона о защите конкуренции. На изменение условий тарифных планов антимонопольная служба дала операторам две недели.

В "Мегафоне", посчитавшем требование ФАС невыполнимым, заявили, что собираются обратиться в суд. В компании объясняли, что для его абонентов "безроуминг" при поездках по России давно уже наступил, так как большинство из них пользуются пакетными предложениями.

Согласно материалам суда, 15 августа "Мегафон" подал исковое заявление против ФАС, но уже 17 августа его отозвал.

Операторы против

Возражения по поводу обоснованности позиции ФАС имеются у всех операторов, говорили собеседники "Ведомостей" в компаниях. Один из них утверждал, что о подаче иска на ФАС думают еще два представителя "большой четверки".

Как отмечали в "ВТБ Капитале", отмена роуминга является одним из главных рисков для роста рынка мобильной связи в будущем. По оценкам аналитиков, доходы от услуги составляют несколько процентов от общей выручки сотовых компаний.

В ФАС считают, что причина высоких цен на национальный роуминг - завышенные счета операторов за обслуживание чужих абонентов.

14 августа в ведомстве заявили, что намерены в течение ближайшей недели рассмотреть вопрос о возбуждении антимонопольного дела против трех сотовых операторов, не выполнивших требование об изменении тарифов.

Как говорил замглавы ФАС Анатолий Голомолзин, ходатайство о продлении срока исполнения подал только один оператор, не уточнив, какой.

15 августа в ФАС заявили, что отсрочили срок исполнения предупреждения для одного из операторов "большой четверки", направившего в ведомство мотивированное ходатайство. О каком операторе идет речь, в ФАС снова не уточнили.