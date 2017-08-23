Убийство чемпиона по пауэрлифтингу в Хабаровске: что известно

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Полиция в Хабаровске объявила о вознаграждении в полмиллиона рублей за информацию о местонахождении Анара Аллахверанова, которого подозревают в том, что он убил в драке чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева.

Чемпион погиб в воскресенье, 20 августа, после того как Аллахверанов нанес ему несколько ударов в голову. Сообщалось, что подозреваемый также спортсмен - он занимался боями без правил.

Следственный комитет России накануне объявил Аллахверанова в федеральный розыск, однако в его сообщении не указывалась фамилия. Личность подозреваемого сейчас впервые подтвердили в полиции.

"Гарантировано вознаграждение в размере 500 тыс. рублей за информацию, способствующую задержанию 25-летнего Анар Алияр оглы Аллахверанова", - говорится в сообщении управления МВД России по Хабаровскому краю.

На Аллахверанова завели уголовное дело, его расследуют по статье об убийстве, совершенном из хулиганских побуждений.

Русская служба Би-би-си разбиралась, при каких обстоятельствах погиб чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу и как к этому происшествию отнеслись в Хабаровске.

Что сняли камеры

События, попавшие в кадр камер уличного видеонаблюдения, произошли рядом с кафе Gallery на улице Муравьева в центральной части Хабаровска в воскресенье, 20 августа. Молодые люди, которые, предположительно, знали друг друга, поругались в кафе и вышли выяснять отношения на улицу. При этом, как сообщало издание "Газета.Ru" со ссылкой на очевидцев, один из участников предложил сразиться на ринге на трезвую голову, но его оппонент не согласился.

На записи с камер видно, как двое молодых людей, раздевшись до пояса, вступают в схватку, которая заканчивается довольно быстро. Один из участников драки падает после удара ногой и больше не встает. Второй "добивает" лежащего четырьмя ударами в голову. Только после этого люди, наблюдающие за дракой, оттаскивают избивающего.

Прибывшая на место "скорая помощь" увезла пострадавшего в больницу, где он скончался от черепно-мозговой травмы. Выяснилось, что это был чемпион мира по пауэрлифтингу Андрей Драчев 1985 года рождения.

Хабаровское правление Следственного комитета России сначала возбудило уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть. Во вторник действия злоумышленника были переквалифицированы по статье об убийстве - "в связи с новыми обстоятельствами расследования".

"Мастер-27"

Как рассказал Русской службе Би-би-си тренер одного из спортивных клубов Хабаровска Абакар Абиев, Аллахверанов, за информацию о местонахождении которого объявили награду в полмиллиона, давно живет в Хабаровском крае. Он уроженец города Амурска в Хабаровском крае, тренировался в секции борьбы "Мастер-27" в Хабаровске.

"В секции "Мастер-27" тренировалось всего 20-30 человек, - рассказал Абиев. - Клуб печально известен в Хабаровске. Его воспитанники устроили драку в прошлом году на всероссийском турнире по грепплингу, который проходил в нашем городе. Человек десять их выступало, и они спровоцировали скандал. После этого федерацией борьбы Хабаровска было принято решение не допускать их на соревнования".

Аллахверанов - азербайджанец. СМИ сообщали, что он профессионально занимался боями без правил.

В понедельник, 21 августа, издание "Азербайджанский взгляд" сообщило версию близких Аллахверанова: Драчев якобы оскорбил Аллахверанова, назвав его "чушкой".

"Анар не хотел его убивать. Он просто сильно разозлился и не смог совладать с чувствами. Мы до сих пор не видели, чтобы Анар полез в драку на пустом месте", - сказал один из собеседников издания.

По версии же следствия, конфликт "активно провоцировал" не Драчев, а объявленный в розыск Аллахверанов. "В итоге между ними произошла схватка, в ходе которой мужчина нанес несколько ударов, - говорилось в сообщении СКР. - От полученных травм потерпевший скончался. По предварительным данным, причиной смерти стала черепно-мозговая травма".

Тренер Абиев - выходец с Северного Кавказа, переехал из Дагестана в 1985 году и с тех пор тренирует детей в секции спортивной борьбы. По его мнению, поведение человека, который использует свои профессиональные навыки в уличной драке, вредит всем спортсменам.

Подобное поведение может спровоцировать большие неприятности на межнациональной почве, хотя в спорте нет делений на национальности, говорит он: "Это вредит нам всем, потому что не все понимают, что национальность тут ни при чем, в спорте вообще нет национальности".

Митинг спортсменов

Осознавая возможные последствия, тренер из Дагестана пошел в понедельник на встречу спортсменов, занимающихся бодибилдингом, кикбоксингом, смешанными единоборствами, пауэрлифтингом, которая прошла в Хабаровске.

Один из участников встречи Антон Примачев рассказал Русской службе Би-би-си о том, что собралось около 200 человек, приехал ОМОН, были представители почти всех спортклубов Хабаровска, но представителей клуба, где занимался подозреваемый, на встрече не было.

"На встрече решили финансово помочь семье Андрея Драчева и решили, чтобы не было никаких "разборок" между качками и единоборцами, между кавказцами и русскими, - рассказал Примачев. - Чувствовалась напряженность, потому что собрались люди из разных спортивных секций, которые раньше не пересекались".

По словам Примачева, собравшиеся не сомневались в том, что преступление совершил именно Аллахверанов: "Его в Хабаровске как спортсмена почти никто и не знал, он ничего не добивался, не участвовал ни в каких турнирах".

"Он целыми днями занимался спортом", - сказал, в свою очередь, один из собеседников издания "Азербайджанский взгляд".

По словам администратора кафе Gallery Юлии, рядом с которым происходили события, с тех пор как произошла драка, на телефон заведения звонят неизвестные и угрожают.

"Звонят, говорят: умрите, сдохните. Для меня это вообще шок. Я всего час на работе, мне на протяжении этого времени без конца звонят, говорят это и трубки кидают. У нас не национальное заведение, обычное кафе. Есть караоке, люди приходят попить, попеть, выпить. У нас и раньше были потасовки, но с летальными исходами - никогда", - рассказала она Би-би-си.

Аналогии с делом Мирзаева

Член Федерации сильнейших атлетов России, который следит за историей в Хабаровске, на условиях анонимности рассказал Би-би-си, что силы спортсмена, занимающего единоборствами, и любого бодибилдера не равны.

"Люди, занимающиеся единоборствами, по крайней мере через день натаскивают, набивают руки, оттачивают движения на то, чтобы эти движения были четкие, быстрые и прямолинейные. А пауэрлифтер, особенно такой маститый, как чемпион Европы и мира, - он достаточно громоздкий, в его жизни есть только три движения: это тяга, приседание и жим штанги лежа. Все остальное ему будет мешать", - рассказал собеседник Би-би-си.

Случай в Хабаровске многие сравнивают с делом чемпиона мира по боевому самбо Расула Мирзаева. В центре Москвы 13 августа 2011 года спортсмен после словесной перепалки нанес удар 19-летнему Ивану Агафонову. При падении Агафонов ударился головой об асфальт, в больнице впал в кому и скончался из-за отека мозга и легких.

Однако эти два случая имеют мало общего, считает глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев: "Тут более жестокое причинение смерти. В деле Миразева спор был о том, что есть причинно-следственная связь, так как смерть наступила в результате травмы, полученной от удара головой об асфальт, а здесь правонарушитель добивает, имея явное преимущество. Преступление тяготеет к умышленному убийству".