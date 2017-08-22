Кирилла Серебренникова задержали по подозрению в мошенничестве

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Художественный руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников задержан по подозрению в организации хищения не менее 68 млн рублей, сообщает Следственный комитет России.

Действия режиссера Серебренникова квалифицируются по статье о мошенничестве в особо крупном размере, говорится в сообщении СКР.

Следствие намерено предъявить Серебренникову обвинение и решить вопрос об избрании меры пресечения.

Речь идет о хищении не менее 68 млн рублей, выделенных в 2011-2014 годах на реализацию проекта "Платформа", сказано в сообщении.

Ранее по этому делу были задержаны бывшие сотрудники Серебренникова.

Дело "Платформы"

Дело о мошенничестве с бюджетными деньгами, выделенными на проект "Платформа", было возбуждено еще в 2015 году, но известно о нем стало лишь в мае этого года, после того как в "Гоголь-центре", дома у Серебренникова и еще по нескольким адресам прошли обыски.

До сих пор обвиняемыми по делу проходили бывший бухгалтер театральной компании "Седьмая студия" Нина Масляева, бывший гендиректор "Седьмой студии" Юрий Итин и бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский. Дело против них возбуждено по той же статье, что и сейчас против самого Серебренникова - о мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, руководство "Седьмой студии" вступило в сговор с целью украсть средства, выделенные из бюджета на театральные постановки.

Серебренников до сих пор проходил по делу в качестве свидетеля. В его защиту выступали театральные деятели. Гендиректор Большого театра Владимир Урин направил президенту России Владимиру Путину, в котором выразил несогласие с обысками в "Гоголь-центре" и квартире Серебренникова.

Масляева и Малобродский находятся в СИЗO с мая. Итин был помещен под домашний арест.

В июне Масляева полностью признала вину и пошла на сделку со следствием, Малобродский и Итин - нет. А в начале августа стало известно, что Масляева дала показания против Серебренникова.

"Серебренников и Малобродский разработали план хищения средств, выделенных на разработку проекта "Платформа", - говорилось в показаниях бывшего бухгалтера. - Серебренников и Малобродский с моей помощью проводили обналичивание денежных средств".

"Седьмая студия" - театральная труппа, которая была создана режиссером Кириллом Серебренниковым. Студия поставила более десяти постановок, а затем артисты труппы присоединились к составу театра "Гоголь-центр".