Российские хакеры Fancy Bears нашли следы допинга в футболе

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Габриэль Хайнце и Карлос Тевес вместе выступали за сборную Аргентины на Чемпионате мира в 2010 году

Группировка хакеров из России Fancy Bears ("Прикольные медведи") заявила, что бывшим звездам английской Премьер-лиги Карлосу Тевесу, Дирку Кёйту и Габриэлю Хайнце были выданы "индульгенции" на использование допинга в 2010 году.

Сообщается, что эти трое и еще 22 футболиста получили специальное разрешение принимать запрещенные препараты в терапевтических целях (так называемое "терапевтическое исключение", или TUE) на Чемпионате мира в Южной Африке.

Fancy Bears впервые атаковали базу данных Всемирного антидопингового агентства в прошлом году и в сентябре выложили в сеть личные данные атлетов, получавших терапевтические исключения.

Теперь у хакеров дошли руки и до самого популярного спорта в мире. Однако из обнародованных ими сведений вовсе не следует, что футболисты что-либо нарушили.

В последней порции документов, выложенных на всеобщее обозрение российскими хакерами, говорится еще о 160 игроках, проваливших допинговые тесты в 2015 году. Четыре из этих тестов проводились Британским антидопинговым агентством (Ukad).

Три из них дали положительный результат на кокаин, и еще один - на экстази.

Тевес, которому сейчас 33 года, выступал тогда за "Манчестер Сити" куда перешел годом ранее из "Манчестер Юнайтед". Его бывший партнер по аргентинской сборной Хайнце (39 лет), игравший в это время за марсельский "Олимпик", также перед этим провел несколько лет на "Олд Траффорд".

Голландец Кёйт (37 лет) был футболистом "Ливерпуля".

Кто что принимал на ЧМ-2010?

Тевесу, Хайнце и их бывшему партнеру по "Манчестер Юнайтед" и сборной Аргентины Хуану Себастьяну Верону был прописан бетаметазон - синтетический глюкокортикоидный препарат с широким спектром действия. Он не входит непосредственно в список запрещенных препаратов Всемирного антидопингового агентства, но ограничения могут касаться дозировки.

Кёйт, который завершил карьеру в мае, принимал дексаметазон в качестве болеутоляющего из-за проблем с зубами.

Немцу Марио Гомесу требовался сальбутамол - распространенное лекарство при астме.

Бывший игрок сборной Новой Зеландии, "Блэкберна" и "Куинз Парк Рейнджерс" Райан Нельсен заявил об использовании преднизолона - еще одного стероидного гормона - и получил на него разрешение.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Дирк Кёйт выиграл Кубок английской футбольной лиги в составе "Ливерпуля"

Что такое терапевтическое исключение?

Терапевтическое исключение позволяет спортсмену использовать прописанные ему по состоянию здоровья препараты, даже если они запрещены в спорте. Прежде чем обращаться за терапевтическим исключением, спортсмен должен получить разрешение своей национальной федерации.

Жесткие критерии выдачи терапевтического исключения:

Отказ от использования препарата может повлечь серьезные проблемы для здоровья спортсмена.

Применение препарата не может существенно повысить спортивные результаты.

Не существует равноценной замены данного препарата.

Необходимость применения препарата не вызвана его использованием до получения терапевтического исключения.

Британское антидопинговое агентство утверждает, что имеет в своем распоряжении все средства, чтобы затруднить возможные злоупотребления со стороны спортсменов, имеющих терапевтические исключения.

После предыдущей публикации Fancy Bears британский велогонщик сэр Бредли Уиггинс был вынужден отбиваться от обвинений, обрушившихся на него после разглашения личной информации медицинского характера.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций IAAF также подверглась нападению хакеров в этом году.

Среди британских атлетов, чьи медицинские данные были похищены хакерами и обнародованы - бегун Мохамед Фарах, гребчиха Хелен Гловер, гольфист Джастин Роуз.