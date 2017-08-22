Новый рейтинг Forbes: сколько зарабатывают звезды Голливуда
Звезда "Трансформеров" Марк Уолберг заработал за последний год 68 млн долларов и возглавил ежегодный рейтинг от Forbes, в очередной раз обнаживший зияющую гендерную пропасть в доходах кинозвезд.
Первая десятка актеров в списке разбогатела почти на полмиллиарда долларов, а топ-10 актрис получила втрое меньше, подсчитал Forbes.
Оттеснить предыдущего лидера рейтинга Дуэйна Джонсона на второе место Уолбергу позволили доходы от ролей в фильмах "Трансформеры: Последний рыцарь" и "Здравствуй, папа, Новый год! 2".
Самая высокооплачиваемая актриса Эмма Стоун заработала за год 26 млн долларов и заняла лишь 15-е место в общем списке, пропустив вперед партнера по "Ла-Ла Ленд" Райана Гослинга - он получил на 3 млн больше.
Эмма Стоун говорила недавно, что актеры, с которыми она снималась вместе, иногда соглашаются на пониженные гонорары, чтобы не получать больше нее.
За равенство в оплате высказывались и Натали Портман, и Дженнифер Лоуренс.
Рейтинг актеров
- 1. Марк Уолберг - $68 млн
- 2. Дуэйн Джонсон- $65 млн
- 3. Вин Дизель- $54,5 млн
- 4. Адам Сэндлер - $50,5 млн
- 5. Джеки Чан - $49 млн
- 6. Роберт Дауни мл. - $48 млн
- 7. Том Круз - $43 млн
- 8. Шах Рукх Кхан - $38 млн
- 9. Салман Кхан - $37 млн
- 10. Акшай Кумар - $35,5 млн
Рейтинг актрис
- 1. Эмма Стоун- $26 млн
- 2. Дженнифер Энистон- $25,5 млн
- 3. Дженнифер Лоуренс - $24 млн
- 4. Мелисса МакКарти- $18 млн
- 5. Мила Кунис- $15,5 млн
- 6=. Эмма Уотсон- $14 млн
- 6=. Шарлиз Терон- $14 млн
- 8=. Кейт Бланшетт - $12 млн
- 8=. Джулия Робертс - $12 млн
- 10. Эми Адамс- $10,5 млн