Новый рейтинг Forbes: сколько зарабатывают звезды Голливуда

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Звезда "Трансформеров" Марк Уолберг заработал за последний год 68 млн долларов и возглавил ежегодный рейтинг от Forbes, в очередной раз обнаживший зияющую гендерную пропасть в доходах кинозвезд.

Первая десятка актеров в списке разбогатела почти на полмиллиарда долларов, а топ-10 актрис получила втрое меньше, подсчитал Forbes.

Оттеснить предыдущего лидера рейтинга Дуэйна Джонсона на второе место Уолбергу позволили доходы от ролей в фильмах "Трансформеры: Последний рыцарь" и "Здравствуй, папа, Новый год! 2".

Самая высокооплачиваемая актриса Эмма Стоун заработала за год 26 млн долларов и заняла лишь 15-е место в общем списке, пропустив вперед партнера по "Ла-Ла Ленд" Райана Гослинга - он получил на 3 млн больше.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Райан Гослинг заработал больше любой актрисы ($29 млн) и занял всего лишь 14-ю строчку

Эмма Стоун говорила недавно, что актеры, с которыми она снималась вместе, иногда соглашаются на пониженные гонорары, чтобы не получать больше нее.

За равенство в оплате высказывались и Натали Портман, и Дженнифер Лоуренс.

Рейтинг актеров

1. Марк Уолберг - $68 млн

- $68 млн 2. Дуэйн Джонсон - $65 млн

- $65 млн 3. Вин Дизель - $54,5 млн

- $54,5 млн 4. Адам Сэндлер - $50,5 млн

- $50,5 млн 5. Джеки Чан - $49 млн

- $49 млн 6. Роберт Дауни мл. - $48 млн

- $48 млн 7. Том Круз - $43 млн

- $43 млн 8. Шах Рукх Кхан - $38 млн

- $38 млн 9. Салман Кхан - $37 млн

- $37 млн 10. Акшай Кумар - $35,5 млн

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Дженнифер Лоуренс - на передовой борьбы за гендерное финансовое равенство

Рейтинг актрис