В деле Серебренникова появилась новая обвиняемая

Правообладатель иллюстрации Vyacheslav Prokofyev\tass Image caption Меру пресечения для Кирилла Серебренникова Басманный суд определит в среду

В уголовном деле о мошенничестве, по которому во вторник был задержан режиссер Кирилл Серебренников, появилась новая обвиняемая, сообщили в СКР. Екатерина Воронова, работавшая с Серебренниковым как продюсер, объявлена в розыск, заявили в Следственном комитете.

По версии следствия, Воронова вместе с коллегами по учрежденной Серебренниковым АНО "Седьмая студия" по указанию режиссера составляла ложные планы мероприятий в рамках проекта "Платформа", который финансировался из бюджета, причинив таким образом ущерб в 68 млн рублей.

Серебренников вину не признает. "Кирилл Семенович считает обвинение абсолютно абсурдным. "Платформа" была проектом, который состоялся. На этот проект потрачены были те деньги, которые выделило государство", - процитировал заявление Серебренникова во вторник адвокат Дмитрий Харитонов.

До сих пор имя Вороновой не упоминалось в связи с делом о мошеннничестве в "Седьмой студии". "Ранее следствие вынесло постановление о привлечении ее в качестве обвиняемой по делу о хищении в "Седьмой студии", - сказала представитель СКР Светлана Петренко в беседе с Интерфаксом, но когда именно это произошло, она не уточнила.

Адвокат Дмитрий Харитонов в беседе с Би-би-си сказал, что не знал, что Воронова была подозреваемой в деле.

Екатерина Воронова, в частности, работала исполнительным продюсером спектакля "Сон в летнюю ночь". Следствие ранее обвиняло руководителей "Седьмой студии" в том, что они присвоили выделенные на него деньги, а сам спектакль якобы поставлен не был.

Зрители, которые видели спектакль, номинированный на премию "Золотая маска", ранее заявляли, что готовы дать показания об этом в суде.

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В СКР утверждают, что в описанной следователями схеме участвовали также бывший генеральный директор "Седьмой студии" Юрий Итин, экс-генпродюсер организации Алексей Малобродский и бывший главбух "Седьмой студии" Нина Масляева.

По версии следствия, они "ежегодно в период с 2011 по 2014 годы разрабатывали планы мероприятий в рамках проекта "Платформа", содержавшие заведомо недостоверные завышенные сведения об их количестве и стоимости, после чего представляли данные планы в министерство культуры России в качестве обоснования суммы требуемого бюджетного финансирования".

Масляева и Малобродский находятся в СИЗO с мая. Итин был помещен под домашний арест.

В июне Масляева полностью признала вину и пошла на сделку со следствием, Малобродский и Итин - нет. А в начале августа стало известно, что Масляева дала показания против Серебренникова.

Во вторник Кириллу Серебренникову предъявлены обвинения в мошенничестве на сумму 68 млн рублей, вины он не признал. Меру пресечения Серебренникову Басманный суд изберет в среду, ночь он проведет в изоляторе временного содержания. В соцсетях планируют провести у суда акцию в поддержку Серебренникова.