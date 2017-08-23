Поиски Ким Валль: найденное тело было преднамеренно изуродовано
Женское туловище без головы и конечностей, найденное в прибрежных водах Копенгагена, было преднамеренно изуродовано, заявила местная полиция. Но пока нет полной уверенности в том, что эта находка имеет отношение к исчезновению журналистки Ким Валль.
В последний раз Валль - 30-летнюю шведку, которая писала для разных известных изданий, - видели на подводной лодке датского изобретателя Петера Мадсена вечером 10 августа. Мадсену предъявили обвинение в непредумышленном убийстве.
Сначала он сказал полицейским, что высадил Валль на одном из островов близ Копенгагена, но затем изменил показания и заявил, что журналистка погибла в результате несчастного случая, после чего он "похоронил ее в море".
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Тело, которое было обнаружено проезжавшим рядом с берегом велосипедистом, направлено на ДНК-анализ; его результаты станут известны не ранее четверга.
Водолазы продолжают исследовать морские воды вокруг места, где был обнаружен торс. Появлявшиеся ранее сообщения о том, что там видели другие части тела, не подтвердились.
Тело, которое было обнаружено проезжавшим рядом с берегом велосипедистом, направлено на ДНК-анализ; его результаты станут известны не ранее четверга.
Водолазы продолжают исследовать морские воды вокруг места, где был обнаружен торс. Появлявшиеся ранее сообщения о том, что там видели другие части тела, не подтвердились.
Ким Валль жила между Нью-Йорком и Пекином; она была журналистом-фрилансером и писала для газет New York Times, Guardian, а также для журнала Vice.
Журналистка готовила материал о Петере Мадсене и его подводной лодке "Наутилус". Субмарина была построена в 2008 году и считалась тогда самой большой частной подводной лодкой в мире.
Мадсен собрал деньги на ее строительство с помощью краудфандинга.
Предполагалось, что поездка Валль и Мадсена будет короткой. Когда она не вернулась на следующее утро, партнер Валлль сообщил о ее исчезновении.
Продолжают вызывать вопросы и обстоятельства, при которых затонул "Наутилус".
Сразу после задержания Петер Мадсен говорил, что небольшая проблема в балластном отсеке привела к большой аварии. Субмарина затонула стремительно, говорил он, и ничего нельзя было сделать.
Позже датская полиция заявила, что подлодку затопили намеренно. В полиции не уточнили при этом, почему пришли к такому выводу.
Мадсен настаивает на своей невиновности.