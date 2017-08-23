Следствие просит суд отправить Серебренникова под домашний арест

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Следствие просит Басманный суд Москвы поместить художественного руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова, который накануне стал обвиняемым в крупном мошенничестве, под домашний арест.

"В суд поступило ходатайство следственных органов об избрании в отношении Серебренникова Кирилла Семеновича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, меры пресечения в виде домашнего ареста", - сказала Интерфаксу пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева.

Заседание суда по избранию меры пресечения ожидается в 12:00.

Накануне вечером друзья режиссера, в числе которых журналисты и деятели искусства, в соцсетях призывали принять участие в акции у Басманного суда. С призывом прийти поддержать Серебренникова выступила и пресс-секретарь "Гоголь-центра" Дарья Аленина у себя в "Фейсбуке".

Серебренникова задержали в ночь на 22 августа в Санкт-Петербурге, где проходили съемки его нового фильма "Лето" о Викторе Цое. Режиссера привезли в Следственный комитет в Москву, где ему было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2011-2014 годах Серебренников организовал хищение 68 млн рублей, выделенных из бюджета на проект "Платформа". Если вина режиссера будет доказана, ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Media playback is unsupported on your device Дело Серебренникова: как развивались события

Сам Серебренников вину не признает. "Кирилл Семенович считает обвинение абсолютно абсурдным. "Платформа" была проектом, который состоялся. На этот проект потрачены были те деньги, которые выделило государство", - цитировал заявление режиссера его адвокат Дмитрий Харитонов.

После допроса Серебренникова поместили в изолятор временного содержания на Петровке, где вечером во вторник его посетили члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), в том числе журналистка "Дождя" Когершын Сагиева.

Серебренников рассказал правозащитникам, что поражен предъявленным ему обвинением, а свое задержание назвал "показательным".

По словам режиссера, его забрали "практически со съемочной площадки", даже не дав переодеться, после чего девять часов везли на микроавтобусе из Санкт-Петербурга в Москву.

Дело "Седьмой студии"

В мае этого года дома у Серебренникова и в "Гоголь-центре" прошли обыски. Тогда следствие объявило, что еще с 2015 года расследует дело о хищении более 200 млн рублей, выделенных "Седьмой студии" Серебренникова на проект "Платформа".

До сих пор обвиняемыми по делу были три человека: бывший гендиректор "Седьмой студии" Юрий Итин, бывший главный бухгалтер компании Нина Масляева и бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский. Серебренников проходил по делу в качестве свидетеля.

Масляева и Малоброский были арестованы и помещены в СИЗО, Итин по ходатайству следствия - под домашний арест.

В июне Масляева полностью признала вину и пошла на сделку со следствием, а в начале августа стало известно, что она дала показания против Серебренникова.

Вечером 22 августа стало известно, что в деле "Седьмой студии" появилась еще одна обвиняемая - исполнительный продюсер спектакля "Сон в летнюю ночь" Екатерина Воронова. В Следственном комитете заявили, что она находится в розыске.

Как пишет "Коммерсант", Серебренников якобы сообщил следователям, что, будучи худруком "Седьмой студии", к деньгам отношения не имел, и все финансово-хозяйственные решения принимали Масляева, Итин, Малобродский и Воронова.

По данным издания, Серебренников на допросе отмечал, что "вообще в этом плохо разбирается". Когда именно режиссер давал такие показания, "Коммерсант" не уточняет.