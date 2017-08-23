Басманный суд избирает меру пресечения Кириллу Серебренникову

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Басманный суд Москвы избирает меру пресечения художественному руководителю "Гоголь-центра" Кириллу Серебренникову, обвиняемому в крупном мошенничестве.

Заседание началось за несколько минут до 13:00. Как сообщили ранее в пресс-службе суда, следствие ходатайствовало о заключении режиссера под домашний арест. Заседание ведет судья Елена Ленская.

В начале заседания адвокат Серебренникова Дмитрий Харитонов передал суду список поручившихся за Серебренникова. Среди них певец Филипп Киркоров, телеведущий Андрей Малахов, председатель союза театральных деятельностей Александр Калягин, директор Большого театра Владимир Урин, руководитель Театра наций Евгений Миронов, режиссер Федор Бондарчук, директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, писательница Людмила Улицкая и другие.

В зале не было близких родственников Серебренникова, однако, по его просьбе, на заседание пустили его знакомых и актёров "Гоголь-центра": Викторию Исакову, журналиста Ксению Ларину, режиссеров Андрея Смирнова и Алексея Мизгирева.

Следователь, выступая в суде, заявил, что вина Серебренникова подтверждается показаниями бывшего директора "Седьмой студии" Юрия Итина и бухгалтера Нины Масляевой. Кроме того, указывает следователь, режиссер высказывал намерение выехать за границу, у него есть вид на жительство в Латвии.

Следствие просит отправить Серебренникова под домашний арест до 19 октября. Прокурор согласен, что подозрения в адрес Серебренникова обоснованы, и материалы дела свидетельствуют о том, что преступление было совершено.

"Я бы хотел, чтобы меня отпустили, потому что я не виноват. Обвинения кажутся абсурдными и невозможными. Я честно работаю много лет в России, делаю спектакли, снимаю фильмы. Я в данный момент снимаю фильм, его надо доснять, - заявил Серебренников, - У меня нет мотивации убегать. На стадии следствия я не убегал и не пытался скрыться. По любому звонку я приезжал на допрос. Со следствием сотрудничал, рассказывал всю правду, которая заключается в том, что проект "Платформа" был, деньги, выделенные государством, были на него потрачены. Я им горжусь".

Как отметил адвокат, Серебренников не отказывался от дачи показаний: "у него просто нет ни моральных, ни физических сил", чтобы прочесть обвинения и дать показания из-за обстоятельств его задержания. Режиссер готов будет дать показания, когда прочтет обвинение и сформулирует свою позицию.

Защита просит суд рассмотреть вопрос о том, чтобы разрешить Серебренникову посещать театр и съемки фильма. Также защита предлагает внести залог, который эквивалентен сумме, якобы причиненного Серебренниковым ущерба.

Акция возле суда

Накануне вечером друзья Серебренникова, в том числе деятели искусства и журналисты, в соцсетях призывали принять участие в акции у Басманного суда. О необходимости поддержать режиссера в своем "Фейсбуке" писала и пресс-секретарь "Гоголь-центра" Дарья Аленина.

Начало заседания по избранию меры пресечения Серебренникову было назначено на 12:00. Около 11:30 у суда начали собираться люди. Среди них - телеведущий Леонид Парфенов, журналисты Елена Чекалова и Сергей Пархоменко, режиссер Борис Хлебников, телеведущая Светлана Бондарчук.

Парфенов сказал Русской службе Би-би-си, что еще полгода назад задержание Серебренникова невозможно было себе представить. "Теперь, оказывается, возможно. Вот с этим опытом и будем жить дальше", - сказал он.

Бондарчук на вопрос корреспондента Би-би-си ответила, что не вникала в юридические подробности дела, однако форма, которую оно приняло, "заставляет задаться вопросом, не политическое ли оно".

Image caption Полиция потребовала, чтобы собравшиеся у здания суда не выходили на дорогу

Сотрудники полиции просили собравшихся уйти с проезжей части. К зданию суда подъехали автозаки.

Примерно в это же время, когда собрались сторонники Серебренникова, сам режиссер был доставлен в суд, о чем сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева. Телеканал "Дождь" показал, как судебные приставы в масках завели режиссера в зал заседаний, при этом подталкивая его.

В зале Серебренникова поместили в клетку для задержанных.

Из свидетеля в обвиняемые

В ночь на 22 августа Серебренников был задержан в Санкт-Петербурге и доставлен в Следственный комитет в Москву, где ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

Следствие считает, что Серебренников организовал хищение 68 млн рублей, выделенных в 2011-2014 годах Минкультом на реализацию проекта "Платформа". Бюджетные деньги получала некоммерческая организация Серебренникова "Седьмая студия".

Как заявили в СК, режиссер был допрошен как обвиняемый, но вины не признал. Ночь он провел в изоляторе временного содержания на Петровке.

В изоляторе Серебренникова посетили правозащитники, которым режиссер заявил, что поражен предъявленным ему обвинением. Ранее по делу о мошенничестве с бюджетными деньгами Серебренников проходил в качестве свидетеля.

В конце мая в рамках этого дела были арестованы бывший гендиректор "Седьмой студии" Юрий Итин и бывший главный бухгалтер организации Нина Масляева. В июне суд арестовал также экс-директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского.

По версии следствия, они "ежегодно в период с 2011 по 2014 годы разрабатывали планы мероприятий в рамках проекта "Платформа", содержавшие заведомо недостоверные завышенные сведения об их количестве и стоимости, после чего представляли данные планы в министерство культуры России в качестве обоснования суммы требуемого бюджетного финансирования".

Во вторник, 22 августа, в СК заявили, что в деле появилась еще одна обвиняемая - исполнительный продюсер спектакля "Сон в летнюю ночь" Екатерина Воронова. Она объявлена в розыск.

Кирилл Серебренников - один из самых известных театральных режиссеров в России, лауреат многочисленных наград, в том числе "Золотой маски" за спектакль "Отморозки", поставленный "Седьмой студией" в 2012 году.