На заводе ГАЗ в Нижнем Новгороде зарезали трех человек
Житель Нижнего Новгорода убил ножом трех человек на территории Горьковского автозавода. Местные СМИ сообщили, что это была месть за увольнения с завода. Следственный комитет выдвинул другую версию - убийство на почве ревности.
Как рассказали в полиции, утром в среду на территории завода нашли тела трех человек. Сообщение поступило в 7:00 утра, уточнили в пресс-службе управления МВД по Нижегородской области.
Официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко подтвердила, что на территории ГАЗа мужчина зарезал трех человек - женщину-лаборантку и двух случайных свидетелей убийства. Петренко не уточнила, был ли он работником завода.
Ранее нижегородские СМИ сообщили, что бывший сотрудник завода набросился с ножом на руководителей, настоявших на его увольнении. Издание "Pro Город Нижний Новгород", которое ссылалось на собеседников на заводе, писало, что мотивом нападения была месть уволенного сотрудника.
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По данным "Pro Город", мужчина был уволен недавно, а ранее "служил в горячей точке".
Однако Петренко подчеркнула, что преступление, по данным следствия, было совершено на почве ревности.
"Примерно в 06:20 в среду мужчина нанес смертельное ножевое ранение своей знакомой - лаборанту предприятия. Затем он убил еще двух случайных свидетелей преступления", - цитирует ее Интерфакс.
Еще два человека были ранены, когда мужчина с ножом пытался скрыться. Его задержали, при этом применив огнестрельное оружии. При задержании он был ранен в ногу, сказала Петренко.
В приемном отделении городской клинической больницы №13 агентству сообщили, что в 7:20 утра поступили двое мужчин с ножевыми ранениями, "их состояние оценивается как тяжелое".
Сотрудники автозавода в соцсетях поддерживают версию о том, что мотивом убийства стало все-таки увольнение, а не ревность, отмечает Интерфакс. Конфликт возник из-за того, что мужчине объявили об увольнении, пишет агентство и также сообщает, что подозреваемый якобы был участником боевых действий в Чечне.
В то же время, как пишет портал NN.ru со ссылкой на свой источник, версия об убийстве на почве ревности также имеет под собой определенные основания. По его данным, погибшая - бывшая гражданская жена подозреваемого, он якобы приревновал ее к своему коллеге "и в итоге убил обоих". Пострадавшие пытались предотвратить убийство, пишет издание.