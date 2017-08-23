Трамп: не выделят деньги на стену - бюджет не подпишу

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Дональд Трамп на митинге в Аризоне говорил об эмигрантах, здравоохранении и своих врагах

Президент США Дональд Трамп вновь пообещал построить стену на границе с Мексикой, пригрозив не подписать бюджет, если в нем не будут выделены деньги на этот проект. Отсутствие бюджета приведет к тому, что федеральные учреждения США приостановят свою деятельность.

На митинге своих сторонников под лозунгом "Сделаем Америку снова великой" в Финиксе, штат Аризона, Трамп обвинил оппозиционеров из рядов Демократической партии в обструкционизме, а также обрушился с критикой по средствам массовой информации.

Трамп заявил, что при освещении событий в Шарлоттсвилле 12 августа СМИ предоставили трибуну ультраправым силам. Митинг ультраправых сопровождался столкновениями с их противниками, а один из неонацистов въехал в толпу митингующих, в результате чего погибла женщина.

В своем первом выступлении после этих стычек Трамп осудил насилие "с многих сторон", что вызвало ожесточенную критику в его адрес, поскольку это заявление было воспринято как оправдание неонацистов.

Сторонники Трампа демонстрировали ему горячую поддержку в конференц-центре в Финиксе, но за его стенами в это время шли столкновения антитрамповских демонстрантов с полицейскими, применившими слезоточивый газ.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Демонстранты принесли надувные куклы Дональда Трампа и бывшего шерифа графства Марикопа в Аризоне Джо Арпайо, известного своими драконовскими методами борьбы с нелегальной иммиграцией

"С многих сторон"

Президент начал и закончил свое выступление призывами к сплочению американской нации. Но, как обычно, быстро перешел к нападкам в адрес своих противников, начиная со СМИ, которые, по словам Трампа, полностью исказили его позицию относительно насилия в Шарлоттсвилле и гибели Хезер Хайер в результате наезда автомобиля на толпу демонстрантов.

"Вот дословно то, что я говорил в субботу: мы внимательно следим за ужасными событиями, разворачивающимися в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния, и самым решительным образом осуждаем это вопиющее проявление ненависти, фанатизма и насилия!" - сказал Трамп.

Однако Трамп повторил свои слова от 12 августа не полностью. Полностью фраза звучала так: "Мы самым решительным образом осуждаем это вопиющее проявление ненависти, фанатизма и насилия, с многих сторон. С многих сторон".

Именно в этих словах критики Трампа как слева, так и справа усмотрели знак равенства между ультраправыми и мирными (в массе своей) либеральными протестующими города Шарлоттсвилла.

Закрытие министерств и ведомств

Трамп также затронул вопросы иммиграции и своих противников-демократов, которые, как он заявил, "ставят под угрозу безопасность Америки", препятствуя строительству стены на границе с Мексикой.

Сколько может стоить "стена Трампа" и где взять на нее деньги

Он сослался на слова представителей миграционных служб, работающих в этом регионе, которые считают жизненно важным поставить барьер на пути нелегальных иммигрантов, и неожиданно подытожил: "даже если нам придется закрыть правительственные учреждения - мы построим стену!"

В случае отсутствия бюджета федеральное правительство США приостанавливает свою деятельность, за исключением некоторых жизненно важных функций.

Трамп также намекнул, что готов помиловать бывшего шерифа графства Марикопа в Аризоне Джо Арпайо, прославившегося на всю страну своей непримиримой позицией по отношению к нелегальным иммигрантам.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Сторонники Трампа на протяжение митинга скандировали "CNN - отстой!"

Президент заявил, что у Арпайо, который в июле был признан виновным в неуважении к суду, "все будет хорошо", но официального помилования пока не будет, чтобы "не вызывать лишней полемики".

Этот комментарий прямо противоречит заявлениям пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, которая сказала во вторник, что "данный вопрос не обсуждается".

Ранее было установлено, что 85-летний Арпайо нарушил приказ судьи от 2001 года о незаконности задержания иммигрантов, не подозреваемых в совершении преступлений.