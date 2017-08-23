Принц Гарри о похоронах Дианы: я сам решил идти за гробом матери

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Уильям, Гарри и Чарльз на похоронах принцессы Дианы

Принц Гарри рассказал в интервью, что присоединился к похоронной процессии своей матери принцессы Дианы по собственному желанию.

Прежде Гарри говорил, что просить любого ребенка идти за гробом - это не дело. Теперь, в интервью Би-би-си принц признался, что у него нет однозначного мнения на этот счет, но он тем не менее рад, что у него была возможность принять участие в прощании с матерью.

Также принц высказал слова признательности отцу, за то, как тот заботился о своих детях после гибели принцессы Дианы. "Это одна из самых тяжелых ситуаций для любого родителя - когда надо как-то сказать своим детям о смерти второго родителя, - говорит Гарри. - Я не знаю, что нужно делать в таком случае, но могу сказать, что наш отец был с нами".

Гарри и его брат принц Уильям дали серию интервью в преддверии двадцатой годовщины гибели их матери, которая будет отмечаться 31 августа.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Принцесса Диана

Принцесса Диана погибла в автомобильной катастрофе в Париже, в возрасте 36 лет, когда преследуемая папарацци машина, в которой она находилась вместе с Доди аль-Файедом, разбилась в тоннеле перед мостом Альма на набережной Сены.

Расследование, проведенное в 2008 году, пришло к выводу, что причинами аварии стали грубая небрежность ее водителя Анри Пола, который был пьян, и действия папарацци, преследовавших "мерседес" принцессы.

По словам принца Гарри, тяжелее всего ему было свыкнуться с мыслью, что те же люди, которые преследовали ее в тоннеле, затем делали снимки принцессы, пока она умирала на заднем сиденьи автомобиля.

"Долг и семья"

В документальной ленте "Диана, 7 дней" принц Уильям признался, что идти за гробом принцессы Дианы было самым тяжелым испытанием в его жизни.

Как рассказал герцог Кембриджский, которому в 1997 году было 15 лет, во время траурной церемонии он пытался укрыться за собственной челкой как за защитной вуалью: "Я тогда подумал, что если буду смотреть в пол, а волосы будут закрывать мое лицо, то меня никто не сможет увидеть".

"Решение об участие в процессии не было простым - мы принимали его всей семьей... Пришлось вспомнить о долге и действовать в интересах семьи. Мне пришлось выбирать между моими обязанностями как принца, который должен выйти и исполнить свою роль, и желаниями мальчика по имени Уильям, который только что потерял мать и которому хотелось только одного - закрыться у себя в комнате и плакать".

Во время траурного шествия через Лондон Уильяма и Гарри сопровождали их отец - принц Уэльский, дед - герцог Эдинбургский и дядя - граф Спенсер.

АНАЛИЗ: В состоянии шока

Сара Кэмпбелл, корреспондент Би-би-си по делам королевской семьи

Трудно смотреть на фотографии 15-летнего Уильяма и 12-летнего Гарри, идущих за гробом матери, и не задумываться о том, что же творилось в то время в их юных душах, - и вот теперь мы знаем ответ.

Гарри говорит, что он рад тому, что сумел ни разу не расплакаться на публике. Уильям постоянно употребляет слово "обязанность" - именно поэтому ему пришлось идти позади гроба в то время, как какая-то часть его хотела лишь одного - убежать прочь и разрыдаться.

В очередном документальном фильме, приуроченном к годовщине смерти Дианы, оба принца описывают то состояние шока, в котором они пребывали в то время, как люди обнимали их со слезами.

Фильм изобилует откровенными признаниями - например, Уильям говорит о том, как он был благодарен возможности остаться в замке Балморал с королевой, что позволило оплакать смерть матери в приватной обстановке.

Интересно, что во всех многочисленных материалах, приуроченных к годовщине гибели Дианы, до сих пор очень мало было сказано о принце Чарльзе. Однако Гарри слегка пролил свет на роль своего отца, сказав: "Он находился рядом, ради нас... Пытался сделать всё, что в его силах".

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Герцогу Кембриджскому было тяжело принимать проявления скорби от людей, которые "даже не знали ее"

В июне этого года принц Гарри сказал в интервью журналу Newsweek, что сегодня подобное едва ли было бы возможно и что ни от одного ребенка нельзя требовать таких поступков ни при каких обстоятельствах.

Но сейчас, беседуя с Би-би-си, Гарри вторит своему брату: это был совместный и необходимый выбор, и сейчас, оглядываясь назад, он рад, что поступил тогда именно так.

Ранее граф Спенсер, брат Дианы, назвал "неуместным и жестоким" решение об участии юных принцев в скорбной процессии.

Обозреватель Ричард Фитцуильямс обращает внимание на то, что перемены в тоне высказываний принца Гарри о его участии в похоронах показывают, что сейчас принц понимает, насколько важным оно было для миллионов людей в то время.

"Последний документальный фильм - это попытка взглянуть на контекст тех событий. Из комментариев принца Гарри видно, что сейчас он полностью согласен с принятым решением, даже если тогда оно далось ему нелегко, понимая, насколько необходимо оно было, чтобы поддержать дух миллионов людей, - сказал он Би-би-си. - Вне всякого сомнения - участие принцев в церемонии помогло многим".