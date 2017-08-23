Уэйн Руни объявил об уходе из сборной Англии

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Нападающий "Эвертона" Уэйн Руни принял решение завершить карьеру в международных турнирах и покинуть сборную Англии.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт просил Руни принять участие в отборочных матчах чемпионата мира против Мальты и Словакии.

"Каждый раз, когда меня выбирали, это была настоящая честь, но я считаю, что пришло время прощаться", - сказал 31-летний футболист.

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" забил 53 гола в 119 международных турнирах.

Руни дебютировал в матче Англия-Австралия в феврале 2003 года, английская сборная тогда проиграла со счетом 3:1.

В возрасте 18 лет он принял участие в Евро-2004, а его последним международным матчем стала игра Англии против Шотландии.

Летом этого года Руни вернулся в клуб "Эвертон". Его заявление о завершении карьеры прозвучало через два дня после того, как он забил свой 200 гол в Премьер-лиге. После той игры он сказал, что теперь сфокусируется на "Эвертоне".

"Я уверен, что в ближайшие дни поговорю с Гаретом Саутгейтом, - добавил он. - Посмотрим, что произойдет".

В ближайший четверг главный тренер сборной Англии должен назвать футболистов, которые примут участие в отборочных матчах чемпионата мира на Мальте 1 сентября и 4 сентября в Британии.

В настоящее время Уэйн Руни входит в пятерку самых высокооплачиваемых футболистов мира с годовым доходом более 17 миллионов фунтов (21 млн долларов). В 2013 году Руни был признан самым богатым футболистом Англии.

Заявление Уэйна Руни

Это было здорово, когда Гарет Саутгейт позвонил мне на этой неделе и сказал, что хотел бы моего участия в матчах сборной Англии. Я действительно ценю это. Однако после долгих раздумий я сказал Гарету, что принял решение уйти из международного футбола.

Это очень сложное решение, я обсудил его и с моей семьей, и с моим тренером в "Эвертоне", и с моими близкими. Выступать за сборную Англии - это было нечто особенное. Каждый раз, когда меня выбирали игроком или капитаном, это была большая честь для меня, и я благодарен каждому, кто помогал мне. Но, полагаю, пришло время прощаться.

Уход из "Манчестер Юнайтед" был болезненным для меня, но я знаю, что принял верное решение вернуться домой, в "Эвертон". Теперь я хочу сосредоточить свои усилия на том, чтобы способствовать успеху этого клуба. Я всегда буду преданным фанатом сборной Англии.

Я сожалею, что мне уже не придется участвовать в успешных выступлениях сборной на турнирах. Надеюсь, что замечательные футболисты, которых собирает Гарет, смогут реализовать амбиции команды.