Михалков обвинил Тимакову в "латентной русофобии"

Правообладатель иллюстрации Artyom Korotayev\tass Image caption Михалков раскритиковал Тимакову за поддержку "Ельцин-центра", который он обвинял в разрушении самосознания людей

Режиссер Никита Михалков заявил о выходе из попечительского совета Фонда кино. Его возмутило назначение в совет пресс-секретаря премьер-министра России Натальи Тимаковой, которую он обвинил в "латентной русофобии" и византийстве.

Михалков заявил о своем выходе из состава попечительского совета Фонда кино на заседании коллегии министерства культуры России, передает корреспондент Русской службы Би-би-си.

Фонд кино - это государственная некоммерческая организация, оказывающая финансовую поддержку при производстве фильмов. Сообщалось, что в 2017 году фонд должен распределить 4 млрд рублей на поддержку проектов, модернизацию кинозалов.

Я считаю, что госпожа Тимакова многие вопросы нашего бытия рассматривает с точки зрения латентной русофобии Никита Михалков, кинорежиссер

Новый состав попечительского совета фонда был назначен в апреле этого года. В него вошла пресс-секретарь российского премьера Дмитрия Медведева Наталья Тимакова и глава "Первого канала" Константин Эрнст. Кроме того, в совет входят генеральный директор "Мосфильма" Карен Шахназаров, режиссер и депутат Госдумы Станислав Говорухин, а также чиновники.

Недовольство Михалкова вызвало присутствие только одного чиновника - Тимаковой. Помимо должности пресс-секретаря премьера Медведева она также занимает должность заместителя руководителя аппарата правительства и отвечает за государственную политику в сфере кинематографии.

"Когда приходит в совет человек противоположных тебе идеологических взглядов, это одно дело. А когда приходит человек облеченный властью и возможностями, это другое", - прокомментировал Михалков состав попечительского совета Фонда кино.

"У меня нет никаких оснований сомневаться в том, что госпожа Тимакова разбирается в кинопроизводстве. Но у меня также есть все основания полагать, что телефонное право и подковерная политика могут теперь решать вопросы", - добавил он.

По словам Михалкова, "византии" не сможет противостоять и председатель попечительского совета, советник президента Владимир Толстой.

После своего выступления Михалков покинул зал. На выходе он ответил на вопросы журналистов, спросивших его о том, чем именно ему не понравилась Тимакова.

"Потому что я считаю, что госпожа Тимакова многие вопросы нашего бытия рассматривает с точки зрения латентной русофобии. Это меня не устраивает. Выводы из моего опыта общения", - пояснил Михалков.

Некоторые ее взгляды носят "разрушительный характер", продолжил он. "Русофобия", по его мнению, проявляется в том, что в некоторых поводах ее точка зрения расходится с точкой зрения Михалкова.

Примером несовпадения их точек зрения Михалков назвал поддержку Тимаковой "Ельцин-центра". Михалков критиковал возведение центра памяти первого президента России в Екатеринбурге, сказав, что он разрушает самосознание людей.

"В Екатеринбурге существует центр, в котором осуществляют ежедневные инъекции разрушения самосознания людей", - говорил он и требовал "сменить вектор, скорректировать программу".

Тимакова в ответном выступлении на заседании Фонда кино напомнила, что в должности замруководителя аппарата правительства курирует вопросы кинематографии, "нравится это кому-то или нет".

"Новый состав попечительского совета заседал уже два или три раза, и Никиты Сергеевича там не было, - заявила она. - Мне очень жаль, что Никита Сергеевич принял такое решение по факту из-за меня. И не претендую, что смогу его заменить. Я понимаю свою ничтожность, в том числе в деле византийства".