Посол России в Судане найден мертвым в своей резиденции

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В МИД России заявили, что пока не располагают обстоятельствами смерти посла

Посол России в Судане Миргаяс Ширинский найден мертвым в своей резиденции в Хартуме, сообщили в управлении информации и печати МИД России.

"С прискорбием сообщаем, что 23 августа в Хартуме скончался посол России в Судане Миргаяс Ширинский. Сразу же после получения детальной информации от сотрудников российского посольства в Хартуме проинформируем об обстоятельствах смерти нашего коллеги", - сказали в МИД.

Причина смерти посла неизвестна, однако в полиции Судана ранее сообщили, что Ширинский страдал гипертонией.

МИД Судана выразило соболезнования в связи с кончиной и отметила заслуги посла на дипломатическом посту.

"Министерство иностранных дел скорбит по послу Миргаясу Ширинскому, который прилагал дружеские и искренние усилия для развития особых отношений между двумя странами и народами в различных сферах", - говорится в сообщении.

Ширинскому было 62 года. Пост посла России в Судане он занимал с декабря 2013 года.

До этого он был послом России в Руанде, занимал должность заместителя постоянного представителя России при ЮНЕСКО, а также работал консулом в Джидде и был соевтником-посланником российского посольства в Йемене.