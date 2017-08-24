Хозяина датской подлодки ждет обвинение в убийстве журналистки

Правообладатель иллюстрации RITZAU FOTO Image caption Журналистка Ким Валль готовила материалы о подводной лодке "Наутилус", владельцем которой был Петер Мадсен

Датские прокуроры намерены предъявить изобретателю Петеру Мадсену обвинения в убийстве шведской журналистки на борту своей подлодки.

Ожидается, что они выдвинут новые обвинения против подозреваемого, когда он предстанет перед судом в начале сентября.

Последний раз журналистку Ким Валль видели живой 10 августа, когда она взошла на борт самодельной подводной лодки Мадсена.

В среду в прибрежных водах Дании было найдено обезглавленное женское тело без рук и ног с привязанным металлическим грузилом. Как показал анализ ДНК, тело принадлежало пропавшей журналистке.

Согласно первым показаниям Мадсена, он высадил Ким где-то близ Копенгагена, однако спустя некоторое рассказывал, что женщина погибла в результате несчастного случая и что ему пришлось "похоронить ее в море".

Он отрицает свою причастность к смерти Ким, в связи с чем изначально ему было предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности.

Датская полиция предполагает, что субмарина водоизмещением в 40 тонн была затоплено намеренно после того, как начались поиски пропавшей.

Правообладатель иллюстрации TOM WALL Image caption Супруг Ким сообщил, что домой она после своей поездки не вернулась

Отдельные части ее тела были обнаружены в понедельник на побережье к югу от Копенгагена.