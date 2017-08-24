В Баку задержан директор информагентства Turan Мехман Алиев

Правообладатель иллюстрации TURAN Image caption Мехман Алиев отрицает все обвинения

Руководитель азербайджанского информационного агентства Turan Мехман Алиев задержан по подозрению в уклонении от уплаты налогов и злоупотреблении должностными полномочиями.

Международный Комитет защиты журналистов (CPJ) назвал Turan единственным независимым информагентством в Азербайджане и призвал власти прекратить нападки на его работников. Правозащитники из Human Rights Watch также призвали государство не вмешиваться в работу агентства.

Как сообщают местные СМИ, Алиев был доставлен в СИЗО управления полиции Ясамальского района Баку. Сам он сообщил журналистам, что суд об избрании меры пресечения должен состояться в течение 48 часов.

Также сообщается, что Алиеву предложили государственного адвоката, однако он отказался и заявил, что у него есть свой защитник.

На прошлой неделе Алиев сообщил агентству Франс-пресс, что власти страны заморозили счета предприятия, и ему грозит закрытие.

Ранее представители министерства налогов Азербайджана провели обыск в агентстве и изъяли финансовые документы за период с 2014 года.

По словам Алиева, данный шаг связан с уголовным расследованием в связи с подозрением в неуплате агентством налогов на общую сумму в 37 тысяч манатов (около $22 тыс.). Алиев отрицает все обвинения.

Информационное агентство Turan функционирует с 1990 года. Азербайджан занимает 162-е место в рейтинге свободы прессы, составленном организацией "Репортеры без границ".