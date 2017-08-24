Штаб Навального в Москве оказался под угрозой выселения

Правообладатель иллюстрации Artyom Geodakyan/TASS Image caption Руководитель кампании Навального пообещал, что штаб в Москве все равно продолжит работу

Московский предвыборный штаб оппозиционера Алексея Навального снова выгоняют из занимаемого помещения. Арендодатель сообщил, что продает его. В штабе уверены, что на собственников надавили власти.

Координатор кампании Навального Леонид Волков рассказал Русской службе Би-би-си, что владелец помещения на улице Гиляровского, которую занимает московский штаб Навального, предложил расторгнуть договор аренды.

"Пока что устное объяснение, которое они нам дали, такое: якобы они намерены продать помещение, - сообщил Волков. - Но оно не выдерживает никакой критики!". Во-первых, по его словам, даже в случае продажи помещения по контракту штаб может перезаключить договор аренды с новым собственником.

Во-вторых, объявлений о продаже нежилой площади на улице Гиляровского нет, а собственники отказались назвать цену за помещение. Координатор кампании Навального утверждает, что они даже предложили владельцам площади выкупить ее, но также получили отказ. Волков, впрочем, признался, что денег на покупку помещения у штаба Навального все равно нет.

"Они глазки опустили и говорят "извините". Мы спросили, с кем они договор о продаже заключают, сказали: "давайте мы с ними пообщаемся?" Нам они говорить отказались", - рассказал Би-би-си глава столичного штаба Навального Николай Ляскин. Он уверен что "просто каким-то людям надо", чтобы штаба оппозиционера на Гиляровского не было.

Skip Twitter post by @leonidvolkov Московский штаб снова выселяют.

По договору у нас два месяца с момента уведомления, но выселить хотят через неделю (не съедем, конечно) pic.twitter.com/K3DHInMaY5 — Leonid Volkov (@leonidvolkov) 24 августа 2017 г.

Волков также отметил, что собственник хочет выселить оппозиционеров из помещения до конца августа. Это подтверждает письмо, которое владелец нежилой площади отправил арендаторам. Волков опубликовал документ в "Твиттере". В нем говорится, что у арендодателя (ООО "МЕМ Инвест") появилась необходимость использовать это помещения, поэтому он предлагает расторгнуть договор аренды, заключенный 25 июля, уже 31 августа.

Координатор кампании Навального утверждает, что в договоре аренды указано, что арендодатель должен предупредить арендатора о расторжении договора за два месяца. "Письмо нам поступило 23 августа, до 23 октября мы выезжать не намерены", - заявил он. Ляскин уточнил, что сегодня передаст этот ответ на бумаге со ссылками на соответствующие пункты договора владельцам помещения.

Волков отметил, что помещение для штаба в Москве им удалось найти примерно с пятидесятой попытки. "Это тяжелый процесс, идет давление на собственников, мы сталкиваемся с таким не в первый раз, - сказал он. - Пока новое помещение мы искать не планируем. Это сложно, это стоит много денег". В "Твиттере" Волков также сообщил, что штаб не съедет и продолжит работу на улице Гиляровского "несмотря ни на что". Штаб Навального на Гиляровского открылся только 3 августа.

В ООО "МЕМ Инвест" Русской службе Би-би-си не прокомментировали ситуацию по телефону и попросили отправить письменный запрос. В ответ на запрос "МЕМ Инвест" сообщил, что он передан в управляющую компанию. Ответа по существу не последовало. По телефону, который записан на уведомлении о выселении от арендодателя (его Волков выложил в "Твиттер"), Би-би-си ответили, что номер принадлежит некой "управляющей компании", и она вообще не связана с ООО "МЕМ Инвест". От объяснения ситуации сотрудник компании воздержался, предложив обращаться в "МЕМ Инвест".

Глава кампании Навального также обратил внимание, что фактов выселения штабов Навального из занимаемых помещений по всей стране "десятки точно". Не впервые оппозиционеров выселяют и в столице. Так, в мае собственник здания на Садовнической набережной, где находился штаб Навального, потребовал от его сотрудников освободить помещение в течение одного дня.

Открытие штабов Навального нередко сопровождалось провокациями со стороны противников оппозиционера. В некоторых городах на его команды нападали. Работу штабов Навального пытались саботировать, в частности, заливая им двери монтажной пеной. В июле по штабам оппозиционера прокатилась волна обысков.