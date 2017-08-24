Штаб Навального в Москве оказался под угрозой выселения
Московский предвыборный штаб оппозиционера Алексея Навального снова выгоняют из занимаемого помещения. Арендодатель сообщил, что продает его. В штабе уверены, что на собственников надавили власти.
Координатор кампании Навального Леонид Волков рассказал Русской службе Би-би-си, что владелец помещения на улице Гиляровского, которую занимает московский штаб Навального, предложил расторгнуть договор аренды.
"Пока что устное объяснение, которое они нам дали, такое: якобы они намерены продать помещение, - сообщил Волков. - Но оно не выдерживает никакой критики!". Во-первых, по его словам, даже в случае продажи помещения по контракту штаб может перезаключить договор аренды с новым собственником.
Во-вторых, объявлений о продаже нежилой площади на улице Гиляровского нет, а собственники отказались назвать цену за помещение. Координатор кампании Навального утверждает, что они даже предложили владельцам площади выкупить ее, но также получили отказ. Волков, впрочем, признался, что денег на покупку помещения у штаба Навального все равно нет.
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"Они глазки опустили и говорят "извините". Мы спросили, с кем они договор о продаже заключают, сказали: "давайте мы с ними пообщаемся?" Нам они говорить отказались", - рассказал Би-би-си глава столичного штаба Навального Николай Ляскин. Он уверен что "просто каким-то людям надо", чтобы штаба оппозиционера на Гиляровского не было.
Волков также отметил, что собственник хочет выселить оппозиционеров из помещения до конца августа. Это подтверждает письмо, которое владелец нежилой площади отправил арендаторам. Волков опубликовал документ в "Твиттере". В нем говорится, что у арендодателя (ООО "МЕМ Инвест") появилась необходимость использовать это помещения, поэтому он предлагает расторгнуть договор аренды, заключенный 25 июля, уже 31 августа.
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Координатор кампании Навального утверждает, что в договоре аренды указано, что арендодатель должен предупредить арендатора о расторжении договора за два месяца. "Письмо нам поступило 23 августа, до 23 октября мы выезжать не намерены", - заявил он. Ляскин уточнил, что сегодня передаст этот ответ на бумаге со ссылками на соответствующие пункты договора владельцам помещения.
Волков отметил, что помещение для штаба в Москве им удалось найти примерно с пятидесятой попытки. "Это тяжелый процесс, идет давление на собственников, мы сталкиваемся с таким не в первый раз, - сказал он. - Пока новое помещение мы искать не планируем. Это сложно, это стоит много денег". В "Твиттере" Волков также сообщил, что штаб не съедет и продолжит работу на улице Гиляровского "несмотря ни на что". Штаб Навального на Гиляровского открылся только 3 августа.
В ООО "МЕМ Инвест" Русской службе Би-би-си не прокомментировали ситуацию по телефону и попросили отправить письменный запрос. В ответ на запрос "МЕМ Инвест" сообщил, что он передан в управляющую компанию. Ответа по существу не последовало. По телефону, который записан на уведомлении о выселении от арендодателя (его Волков выложил в "Твиттер"), Би-би-си ответили, что номер принадлежит некой "управляющей компании", и она вообще не связана с ООО "МЕМ Инвест". От объяснения ситуации сотрудник компании воздержался, предложив обращаться в "МЕМ Инвест".
Глава кампании Навального также обратил внимание, что фактов выселения штабов Навального из занимаемых помещений по всей стране "десятки точно". Не впервые оппозиционеров выселяют и в столице. Так, в мае собственник здания на Садовнической набережной, где находился штаб Навального, потребовал от его сотрудников освободить помещение в течение одного дня.
Открытие штабов Навального нередко сопровождалось провокациями со стороны противников оппозиционера. В некоторых городах на его команды нападали. Работу штабов Навального пытались саботировать, в частности, заливая им двери монтажной пеной. В июле по штабам оппозиционера прокатилась волна обысков.