Не смотрел и не осуждаю: россияне одобряют показ "Матильды"

Правообладатель иллюстрации Alexander Nikolaiev/TASS Image caption Противники показа "Матильды" оказались в меньшинстве

Большинство россиян не знают о конфликте вокруг фильма "Матильда", при этом почти половина опрошенных собираются посмотреть кино, выяснил фонд "Общественное мнение". Россияне поддержали выдачу прокатного удостоверения ленте, но треть считает, что запрет кинофильма - это допустимая мера регулирования.

О конфликте, связанном с фильмом "Матильда" режиссера Алексея Учителя, россияне, в основной массе (69%), не знают. Всего 27% что-то слышали о политиках и общественных деятелях, которые просят запретить фильм, так как он оскорбляет чувства верующих.

Фильм "Матильда" рассказывает об отношениях еще не вступившего на престол Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Против него выступила депутат Госдумы Наталья Поклонская, требовавшая запретить показ фильма, оскорбляющий, по ее мнению, чувства верующих. Премьера "Матильды" назначена на октябрь 2017 года.

Большинство (54%) опрошенных затруднилось сказать, одобряют ли они выдачу министерством культуры России прокатного удостоверения фильму "Матильда". Поддержали решение министерства около трети опрошенных 36%. Каждый десятый остался недоволен тем, что фильм разрешили показывать в кино.

Посмотреть "Матильду" собираются 47%, нет таких планов - у 37% россиян.

"Цензура нужна"

Примечательно, что те, кто про этот конфликт слышал, чаще других одобряют решение министерства культуры допустить прокат ленты: 60% поддерживают минкульт, 13% критикуют, еще 27% - затруднились с ответом.

Media playback is unsupported on your device Как в Москве прошел молебен против фильма "Матильда"

Кроме того, 47% считают неправильным, что региональные власти вправе запретить прокат фильма у себя в регионе. Только 26% одобряют наличие таких прав у регионов.

Ранее власти Чечни, Ингушетии и Дагестана заявили, что не допустят показа фильма в кинотеатрах республик.

В целом, 35% граждан считают допустимым запрещать кинофильмы, театральные постановки, выставки и книги. По мнению 54%, делать это нельзя.

"Когда люди говорят о допустимости запретов, они имеют в виду цензуру нравственную, а не политическую или идеологическую. В качестве примеров того, что нужно запрещать в искусстве, они чаще всего говорят о порнографии, нецензурной лексике или чрезмерной жестокости", - заявил Русской службе Би-би-си аналитик ФОМ Григорий Кертман.

Вернуть монархию?

Половина опрошенных считает, что последний император Николай II сыграл в истории России "скорее положительную роль". 19% оценивают его правление отрицательно, а 31% затруднились с ответом. Впрочем, с января этого года положительных отзывов о роли Николая II в истории стало больше: тогда его позитивную роль отмечали 41% граждан.

В 2000 году Русская православная церковь причислила Николая II к лику святых. Спустя 17 лет всего 41% считают, что последнего императора канонизировали заслуженно.

Media playback is unsupported on your device Митрополит Иларион о фильме "Матильда" Алексея Учителя

Единого мнения о том, правильно ли поступил последний император, когда отрекся от престола в 1917 году, у россиян нет. 30% считают, что "для России было бы лучше, если бы она оставалась монархией". Чуть больше - 39% - уверены, что низложение монархии пошло стране на пользу.

Аналитик ФОМ Кертман отмечает, что люди, в данном случае, отвечали не на вопрос, "какая система правления лучше" или "хотелось ли бы им жить при монархии". По его словам, возможно, люди задумывались, можно ли было избежать гражданской войны и кровопролития, если бы монархия в России сохранилась, и в зависимости от своего мнения отвечали, что было бы лучше для страны.

"Доля монархистов значительно меньше 30%, по опросу, который мы проводили в 2013 году, всего 15% одобряли монархию как форму правления", - сказал он Би-би-си.

В российских СМИ время от времени обсуждаются предложения политиков и представителей церкви вернуть монархию в России.

Так, 1 июля глава синодального отдела РПЦ по внешним церковным сношениям митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что у монархической формы правления есть преимущества по сравнению с выборными. Он также добавил, что монархия положительно зарекомендовала себя в истории.

Глава патриаршего совета по культуре епископ Егорьевский Тихон в ответ заявил, что монархия занимает особое место в истории России, но говорить о ее возрождении на данном этапе не имеет смысла. При этом Тихон признал, что "монархия в какой-то степени естественна для церковного сознания".

В марте 2017 года о необходимости монархии в России заявил глава Крыма Сергей Аксенов. "Нам такая демократия в том виде, в котором она преподносится западными СМИ, не нужна. У нас есть свои традиционные православные, духовные ценности. Сегодня, на мой взгляд, России нужна монархия", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Первый Крымский".

"Президент неоднократно уже говорил на этот счет, он, скажем так, без оптимизма относится к подобным идеям", - отреагировал на это высказывание пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.