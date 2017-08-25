Обвиняемые в истязании животных хабаровчанки получили тюремные сроки

Правообладатель иллюстрации TASS/Interpress

Суд в Хабаровске приговорил двух жительниц города к тюремным срокам за жестокое обращение с животными и оскорбление чувств верующих. Зоозащитники считают приговор слишком мягким, настаивая, что реальные сроки девушки получили по совокупности, а не за издевательство над животными.

Алена Савченко была признана виновной в жестоком обращении с животными, разбое, оскорблении чувств верующих и возбуждении ненависти. Суд назначил ей четыре года и три месяца лишения свободы. Другая девушка, еще не достигшая совершеннолетия, приговорена к трем годам и 10 дням лишения свободы.

Три года колонии также получил друг девушек Виктор Смышляев, признанный их соучастником в одном из эпизодов.

Наказание оказалось более мягким, чем просило гособвинение. Прокурор требовал для одной из подсудимых 7,5 лет колонии, для второй - 6 лет и 20 дней.

В своем последнем слове девушки заявили, что признают вину и попросили назначить им наказание, не связанное с лишением свободы.

Как заявила журналистам председатель организации "Зоозащита ДВ" Наталья Коваленко, зоозащитники считают вынесенный девушкам приговор слишком мягким.

"Основные сроки, связанные с лишением свободы, пошли по другим статьям. Считаем, что это недостаточное наказание, скорее всего, обжалуем его", - цитирует Коваленко РИА Новости.

В поле зрения правоохранительных органов две тогда еще несовершеннолетние девушки попали после того, как СМИ обратили внимание на фотографии в соцсетях, на которых запечатлены издевательства над животными.

После этого в отношении девушек было возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными. Как установило следствие, летом 2016 года девушки жестоко убили не менее 15 животных - птиц, кошек и собак.

При этом, расследуя издевательства над животными, следователи предъявили девушкам еще несколько обвинений - по статьям "разбой", "возбуждение ненависти и вражды" и "оскорбление религиозных чувств верующих".

Как утверждало следствие, девушки совершили нападение на молодого человека, с которым одна из них познакомилась в интернете. Кроме того, одна из них размещала в соцсетях изображения, оскорбляющие религиозные чувства, а также вместе с Виктором Смышляевым сняла и опубликовала в интернете "видеозапись, содержащую сцены унижения человеческого достоинства потерпевшего по признаку принадлежности к социальной группе".

Законодательство

Согласно действующему российскому законодательству, жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, может наказывать штрафом, обязательными работами, исправительными работами, ограничением свободы или арестом на срок до шести месяцев.

В июне этого года в Госдуме предложили ужесточить наказание за жестокое обращение с животными, перевести его в категорию преступлений средней тяжести и ввести тюремные сроки вплоть до шести лет.

Весной 2011 года Госдума одобрила в первом чтении законопроект "Об ответственном обращении с животными", предполагающий запрет пропаганды жестокого обращения с животными и введение программы ОСВВ (методика "отлов-стерилизация-вакцинация-возврат") для бездомных животных.

Однако рассмотрение законопроекта во втором чтении до сих пор не состоялось.