Британия начинает испытания беспилотных грузовиков
До конца 2018 года на дорогах Британии появятся небольшие колонны из беспилотных грузовиков. Как сообщило британское правительство, испытания беспилотных грузовиков проведет частная компания - Лаборатория транспортных исследований (TRL).
Колонна во время испытаний будет состоять из максимум трех грузовиков, при этом без водителя будут два из них - второй и третий. Первый грузовик, возглавляющий колонну, будет с водителем.
Скорость движения колонны и торможение будет задавать головная машина, а направление движения всех грузовиков в колонне будет регулировать водитель первого грузовика.
Как рассчитывают в министерстве транспорта Британии, такая схема движения грузовиков поможет сократить выбросы выхлопных газов и сократить расход топлива за счет уменьшения сопротивления воздуха для ведомых машин.
Испытания начнутся на специальных полигонах, но к концу 2018 года должны будут переместиться на автомагистрали.
Однако в британской Автомобильной ассоциации не уверены, что движение таких колонн по дорогам страны можно считать полностью безопасным.
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Планы по запуску колонн беспилотных грузовиков обсуждаются с 2014 года. В прошлом году, например, правительство анонсировало испытания беспилотных грузовиков, однако испытания были перенесены, после того как ряд европейских производителей грузовых автомобилей отказался принимать участие в этом проекте.
Сейчас, как заявляют в британском правительстве, все необходимые для проведения испытаний договоренности достигнуты и закреплены в контрактах. Партнерами британской Лаборатории транспортных исследований по этому проекту станут нидерландский производитель грузовиков DAF Trucks, британская Ricardo, занимающаяся "умными" транспортными технологиями, и немецкая логистическая компания DHL.
Испытания беспилотных грузовиков, движущихся в составе колонны, уже прошли в ряде стран, в том числе в США, Германии и Японии.
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Однако, как говорит глава британской Автомобильной ассоциации Эдмунд Кинг, движение колонн беспилотных грузовиков по британским дорогам представляют особую сложность.
"Мы все хотим расходовать топливо более экономно и сократить выбросы выхлопных газов, однако мы не уверены, что использование колонн беспилотных грузовиков на британских дорогах поможет добиться этого", - говорит Эдмунд Кинг.
Одной из проблем, с его слов, является то, что колонны грузовиков могут ограничить видимость и закрыть от других водителей дорожные знаки.
"У нас [в Британии] одни из самых загруженных дорог в Европе с огромным количеством въездов и съездов. Использование колонн подходит больше для пустых дорог где-нибудь в Неваде или Аризоне, но мы не в Америке", - объясняет Эдмунд Кинг.
Однако заместитель министра транспорта Британии Пол Мэйнард уверен, что использование колонн беспилотных грузовых автомобилей будет способствовать экономии топлива, сокращению выбросов выхлопных газов и уменьшению пробок на дорогах.
"Но сначала мы должны убедиться, что эта технология безопасна и хорошо работает на наших дорогах. Вот почему мы так заинтересованы в проведении этих испытаний", - сказал министр.