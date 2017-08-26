На руднике "Мир" прекращены поиски восьми пропавших шахтеров

Правообладатель иллюстрации Mikhail Pochuev/ TASS Image caption Существует опасность одномоментного обрушения большого объема воды, скопившейся в карьере, в рудник, заявили в компании "Алроса"

Поисково-спасательная операция на руднике "Мир" в Якутии, где пропали восемь горняков, прекращена, подтвердили в оперативном штабе МЧС РФ по региону.

Ранее компания "Алроса" сообщила, что уже нет надежды обнаружить живыми пропавших шахтеров, поэтому их поиски прекратили. По данным компании, существует опасность одномоментного обрушения большого объема воды, скопившейся в карьере, в рудник.

"По данным на 9:10 по местному времени 26 августа, в чаше карьера скопилось 37400 кубометров воды. Угроза одномоментного неконтролируемого схода такого количества воды в шахту делает невозможным проведение любых подземных работ", - говорится в сообщении компании.

В МЧС признали, что "ситуация похожа на тупиковую".

"Направленные взрывы, которые непрерывно проводились в течение недели и должны были обеспечить безопасное устранение воды из надземных выработок (карьера), успеха не имеют. Более того, интенсивность взрывных работ на поверхности может спровоцировать обвалы стен карьера и дальнейшее увеличение его диаметра, что крайне неблагоприятно для городской инфраструктуры", - отметили в оперативном штабе МЧС.

Поисково-спасательная операция на руднике "Мир" продолжалась три недели. Работы велись круглосуточно.

Авария на принадлежащем компании "Алроса" алмазном руднике "Мир" произошла 4 августа.

В шахту, в которой на тот момент находился 151 человек, прорвалась вода из расположенного рядом отработанного карьера. По данным МЧС, в карьере находилось около 300 тысяч кубометров воды.

Большинство находившихся в шахте горняков - 143 человека - удалось поднять на поверхность, однако восемь человек оказались заблокированными под землей.

Алмазный карьер "Мир" диаметром 1,2 км и глубиной 525 метра был открыт в 1955 году. Это первое разрабатываемое коренное месторождение алмазов в Якутии.

Разработку открытым способом прекратили в 2001 году, с 2009 года добыча ведется только в подземном руднике.

На рудник "Мир" приходится около 11% добычи "Алросы".