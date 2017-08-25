В Чечне застрелен депутат местного парламента от КПРФ

Правообладатель иллюстрации parlamentchr.ru Image caption Асхабов работал в партийных структурах в Чечне с 1977 года

В Чечне убит депутат республиканского парламента, член КПРФ Мухмад Асхабов, сообщили в пятницу в Следственном комитете республики. По информации следствия, автомобиль чиновника расстреляли в Ачхой-Мартановском районе. Асхабову был 61 год.

Как сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на местное отделение Следственного комитета, машину Асхабова обстреляли около 8 часов утра.

"Возбуждено уголовное дело по факту убийства депутата местного парламента по признакам преступлений, предусмотренных статьями УК "убийство" и "незаконный оборот оружия", - цитирует РИА сообщение СКР.

Мухмад Асхабов начал политическую карьеру в районном аппарате КПСС в 1977 году. В 2013-2014 годах занимал пост министра имущественных и земельных отношений Чечни.

Ситуация в Давыденко

В марте 2017 года Асхабов возглавил комиссию по устранению нарушений в сфере землепользования, созданную по распоряжению спикера парламента Чечни Магомеда Даудова после протестов в селе Давыденко, где власти пригрозили снести дома, построенные без разрешения на строительство, и оштрафовать их хозяев.

Асхабов, сообщали местные СМИ, проводил встречи с жителями села.

В конце марта, когда власти попытались снести несколько домов, между жителями села Давыденко и чеченскими силовиками произошли стычки. Сельчане сообщали об избиениях.

"Вчера пытались снести несколько домов под предлогом того, что они выстроены там незаконно. Сначала пришли работники администрации, которые потребовали 75 тысяч рублей, а когда хозяева отказались платить, туда пригнали строительную технику в сопровождении полиции. Возникла перепалка, которая переросла в стычку. Силовики избивали людей, хватали тех, кто пытался снимать происходящее на телефон. В итоге трех парней задержали и увезли в отдел", - рассказал "Кавказскому узлу" один из жителей деревни.

"Людям не раз предлагали привести в порядок документы на земельные участки и жилье. Но никакой реакции не последовало. Поэтому было принято решение снести незаконные постройки, а это привело к этой ситуации. В любом случае, нарушать закон непозволительно никому", - заявил изданию представитель чеченских властей.

Позже жительница села Давыденко Марят Занзулаева в прямом эфире чеченского телевидения извинилась перед спикером чеченского парламента Магомедом Даудовым за сообщение о нападении силовиков.