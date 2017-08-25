Суд в Баку арестовал главу информагентства Turan
Ясамальский районный суд Баку арестовал на три месяца директора информационного агентства Turan Мехмана Алиева, сообщает само агентство.
Алиев был задержаан в четверг по подозрению в уклонении от уплаты налогов и злоупотреблении должностными полномочиями, позже его также обвинили в незаконном предпринимательстве. По информации агентства, Алиеву может грозить до семи лет лишения свободы.
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На прошлой неделе Алиев сообщил агентству Франс-пресс, что власти страны заморозили счета предприятия, и ему грозит закрытие.
Ранее представители министерства налогов Азербайджана провели обыск в агентстве и изъяли финансовые документы за период с 2014 года.
По словам Алиева, данный шаг связан с уголовным расследованием в связи с подозрением в неуплате агентством налогов на общую сумму в 37 тысяч манатов (около $22 тыс.). Алиев отрицает все обвинения.
Международный Комитет защиты журналистов (CPJ) назвал Turan единственным независимым информагентством в Азербайджане и призвал власти прекратить нападки на его работников. Правозащитники из Human Rights Watch также призвали государство не вмешиваться в работу агентства.
Информационное агентство Turan функционирует с 1990 года. Азербайджан занимает 162-е место в рейтинге свободы прессы, составленном организацией "Репортеры без границ".