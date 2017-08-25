Суд в Баку арестовал главу информагентства Turan

Правообладатель иллюстрации Turan Image caption Алиеву грозит до семи лет заключения, сообщает Turan

Ясамальский районный суд Баку арестовал на три месяца директора информационного агентства Turan Мехмана Алиева, сообщает само агентство.

Алиев был задержаан в четверг по подозрению в уклонении от уплаты налогов и злоупотреблении должностными полномочиями, позже его также обвинили в незаконном предпринимательстве. По информации агентства, Алиеву может грозить до семи лет лишения свободы.

На прошлой неделе Алиев сообщил агентству Франс-пресс, что власти страны заморозили счета предприятия, и ему грозит закрытие.

Ранее представители министерства налогов Азербайджана провели обыск в агентстве и изъяли финансовые документы за период с 2014 года.

По словам Алиева, данный шаг связан с уголовным расследованием в связи с подозрением в неуплате агентством налогов на общую сумму в 37 тысяч манатов (около $22 тыс.). Алиев отрицает все обвинения.

Международный Комитет защиты журналистов (CPJ) назвал Turan единственным независимым информагентством в Азербайджане и призвал власти прекратить нападки на его работников. Правозащитники из Human Rights Watch также призвали государство не вмешиваться в работу агентства.

Информационное агентство Turan функционирует с 1990 года. Азербайджан занимает 162-е место в рейтинге свободы прессы, составленном организацией "Репортеры без границ".