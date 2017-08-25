Мужчина с ножом напал на военный патруль в Брюсселе
Военные в Брюсселе применили оружие в отношении мужчины, который напал на них с ножом. Нападавший получил тяжелое ранение и был доставлен в госпиталь в критическом состоянии.
Как сообщается, военные патрулировали бульвар Эмиля Жакмана в центре бельгийской столицы, когда мужчина набросился на них с криком "Аллах акбар". Военные были вынуждены открыть огонь.
- Резня в Сургуте: что рассказали очевидцы и знакомые парня с ножом
- Мужчина с ножом напал на людей в Сургуте, семь человек ранены
- Кем был человек, взорвавший бомбу на вокзале Брюсселя?
Личность нападавшего установлена, им оказался 30-летний выходец из Сомали. Как сообщает Рейтер со ссылкой на бельгийскую прокуратуру, ранее он не был замечен в связях с экстремистами.
Военные, на которых было совершено нападение, серьезно не пострадали. Один из них получил легкое ранение лица, другой - руки.
Бельгийские власти заявили, что полностью контролируют ситуацию с безопасностью.