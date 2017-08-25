Неизвестный с ножом напал на полицейских в Лондоне

Image caption Инцидент произошел возле Букингемского дворца - резиденции королевы Елизаветы II

Неизвестный мужчина с ножом напал на полицейских возле Букингемского дворца в Лондоне, сообщили в Скотленд-ярде.

Как уточняется в сообщении, двое полицейских остановили мужчину с ножом, а при попытке задержания он напал на них.

Стражи порядка получили легкие ранения, помощь им была оказана на месте. Мужчина с ножом задержан.

На месте работают сотрудники полиции, начато расследование.

Другие подробности пока неизвестны.