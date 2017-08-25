Неизвестный с ножом напал на полицейских в Лондоне
- 25 августа 2017
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Неизвестный мужчина с ножом напал на полицейских возле Букингемского дворца в Лондоне, сообщили в Скотленд-ярде.
Как уточняется в сообщении, двое полицейских остановили мужчину с ножом, а при попытке задержания он напал на них.
Стражи порядка получили легкие ранения, помощь им была оказана на месте. Мужчина с ножом задержан.
На месте работают сотрудники полиции, начато расследование.
Другие подробности пока неизвестны.