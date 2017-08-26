Трамп помиловал экс-шерифа, построившего лагерь для нелегалов

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Дональд Трамп помиловал бывшего шерифа из Аризоны Джо Арпайо, который был осужден за неуважение к суду.

85-летний Арпайо был осужден после того, как он отказался выполнять распоряжение суда, которое предписывало прекратить патрулировать дороги в поисках нелегальных иммигрантов. Наказание ему должно было быть назначено в октябре и могло составить до шести месяцев тюрьмы.

Арпайо построил для подозреваемых в нарушении иммиграционного законодательства тюрьму в пустыне под открытым небом, которую он сам называл "концентрационным лагерем".

С конца прошлого года новый шериф и власти графства решили закрыть тюрьму и прекратить иные унизительные практики, введенные Арпайо для заключенных.

О том, что он может помиловать бывшего шерифа, Трамп намекнул во время выступления перед своими сторонниками во вторник в Фениксе.

В своем "Твиттере" Арпайо поблагодарил Трампа "за то, что увидел в обвинении то, чем оно было на самом деле: охотой на ведьм, инициированной чиновниками минюста, приведенными Обамой".

Skip Twitter post by @RealSheriffJoe Thank you @realdonaldtrump for seeing my conviction for what it is: a political witch hunt by holdovers in the Obama justice department! — Joe Arpaio (@RealSheriffJoe) 26 августа 2017 г.

Он не сообщил, будет ли заново выдвигать свою кандидатуру на пост шерифа графства Марикопа, включающего крупный город Феникс, но сказал "Я не ухожу".

Дональд Трамп часто хвалил опального шерифа за его спорную политику по отношению к иммигрантам.

Джо Арпайо поддерживал Трампа во время предвыборной кампании, называя его "кандидатом закона и порядка".

В сообщении о помиловании, подписанном Трампом, говорится: "Жизнь Арпайо и его карьера, которая началась, когда ему было 18 лет, со вступления в армию сразу после начала Корейской войны, демонстрирует бескорыстную службу на благо обществу".

"Будучи шерифом, Арпайо продолжал работу своей жизни, защищая общественность от бедствий преступности и нелегальной иммиграции", - говорится в сообщении.

"Шерифу Джо Арпайо сейчас 85 лет, и после более чем 50-летнего достойного восхищения служения нашему народу он является достойным кандидатом на президентское помилование".

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В Фениксе прошли выступления против решения Трампа, где присутствовал надувной Джо Арпайо

Арпайо был признан виновным в июле 2017 года за то, что не подчинился решению суда, которое было вынесено в 2011 году и обязывало его прекратить задерживать мигрантов.

Джо Арпайо, который называет себя "самым жестким шерифом", задерживал испаноговорящих людей, многочисленных в штате на границе с Мексикой, подозревая их всех в нарушениях иммиграционных правил.

Решение помиловать его вызвало недовольство в рядах Демократической партии и правозащитников.

Сенатор от демократической партии Патрик Лихи сказал: "очень печально, что (президент) так низко поставил планку своим первым помилованием".

Мэр Феникса Грег Стентон назвал решение Трампа пощечиной всему латиноамериканскому сообществу и тем, кто пострадал от действий шерифа.

В бытность шерифом тот заставлял заключенных носить розовое нижнее белье и носки и полосатые комбинезоны. Они жили под открытым небом под палящим солнцем Аризоны. Также их заковывали в цепи.

Арпайо проиграл выборы шерифа графства Марикопа в ноябре 2016 года. До этого он не раз переизбирался и занимал должность шерифа 24 года.