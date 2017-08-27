Флойд Мэйуэзер победил Конора Макгрегора в десятом раунде

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Американец Флойд Мэйуэзер, которого называют лучшим боксером поколения, победил ирландского бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора. Бой прошел по правилам бокса и завершился в десятом раунде.

Мэйуэзер одержал 50-ю победу в своей карьере, победив техническим нокаутом. Столько побед не одерживал еще ни один профессиональный боксер.

Поединок в первом среднем весе (до 69,85 кг) прошел в Лас-Вегасе, штат Невада. Он был рассчитан на 12 раундов по три минуты. Подготовка к нему вызвала самые противоречивые оценки: одни называли его самым значительным событием в боевых видах спорта и "поединком столетия", другие - "фарсом" и "цирком".

За боем только на самой арене наблюдали тысячи человек. Ожидается, что сборы организаторов турнира превысят 600 млн долларов. Это деньги от продажи билетов и оплаты телетрансляций по всему миру.

Трансляция началась почти с часовым опозданием - возникли перебои с использованием кабельных и спутниковых из-за большого наплыва зрителей.

Кто вышел на ринг

Непобедимый боксер-профессионал Мэйуэзер дрался с чемпионом по смешенным единоборствам Макгрегором, выступающим под эгидой UFC, по правилам бокса. В этом была основная интрига.

Ранее 40-летний американский спортсмен выиграл все 49 боев, которые провел на профессиональном ринге, после чего объявил о завершении боксерской карьеры. Последний раз он выходил на ринг в сентябре 2015 года и одержал победу над своим соотечественником Андре Берто в бою за титул чемпиона мира по версиям WBA и WBC в полусредней весовой категории.

Мэйуэзеру тогда удалось повторить рекорд другого американца - тяжеловеса Рокки Марчиано. Оба одержали по 49 побед, не потерпев ни одного поражения. А сейчас он побил его рекорд.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Флойд Мэйвезер не слишком нервничал, когда Конор Макгрегор пытался задеть его во время взвешивания

29-летний ирландский боец смешанных единоборств (ММА), чемпион UFC в легком весе в своей карьере выиграл 21 из 24 поединков. Он никогда профессионально не занимался боксом.

Инициатива поединка с Мэйуэзером принадлежала Макгрегору. Он добился права участвовать в боксерских боях, а бывший чемпиона мира согласился встретиться с ним на ринге. Макгрегор на протяжении последнего времени делал грозные заявления в адрес Мэйуэзера.

Глава промоутерской компании Mayweather Promotions Леонард Эллерби говорил, что его подопечный согласился на поединок под давлением поклонников, которые постоянно спрашивали Мэйуэзер, будет ли он драться с Макгрегором.

"Правильный партнер по танцам"

После окончания поединка Мэйуэзер сказал: "Это был мой последний бой, конечно. Я выбрал правильного партнера по танцам. Конор Макгрегор, ты адский чемпион".

В свою очередь, Макгрегором сказал, что технический нокаут был объявлен "немного рано" и что судью должен был позволить ему продолжить драться.

Атлетическая комиссия штата Невада накануне утвердила официальные гонорары Флойда Мэйуэзера и Конора Макгрегора. Было решено, что независимо от результата поединка американец гарантированно получит 100 млн долларов, а Макгрегор - 30 млн долларов.

Организаторы ожидали сборы от турнира в размере более чем 606 млн долларов.