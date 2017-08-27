Ураган "Харви": Хьюстон накрыло наводнение "катастрофических масштабов"

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Более 1000 человек эвакуированы из районов города Хьюстон, пострадавших от наводнения, вызванного ураганом "Харви".

В других районах штата Техас продолжаются сильные ливневые дожди.

Согласно Национальной метеорологической службе, в городской черте, где практически парализована работа транспорта, введено чрезвычайное положение в связи с наводнением.

Также сообщается о пяти погибших, однако пока достоверно подтверждены две смерти: в округе Арканзас один человек скончался в пятницу вечером при пожаре у себя дома, а в Хьюстоне погибла женщина, управлявшая автомобилем во время наводнения.

По словам губернатора Грега Эббота, в городах Хьюстон и Корпус-Кристи уже выпало по 50 см осадков и еще может выпасть до 40 см.

Правообладатель иллюстрации Houston Transtar Image caption На кадре с камер наружного наблюдения видно затопленное шоссе I-610 в Хьюстоне

Работу спасателей затрудняет сильный ветер. Тысячи людей остались без электричества.

Национальная метеорологическая служба выпустила предупреждение об угрозе наводнения для многих округов на юго-востоке Техаса, сообщив, что за минувшую ночь в Хьюстоне и Галвестоне случилось наводнение "катастрофического масштаба".

В некоторых местах в воскресенье утром осадки выпадали со скоростью от 10 до 15 см в час.

"Многие ручьи, реки и заводи вышли из берегов и преодолели прежний рекордный уровень", - заявили синоптики.

Передвижение по Хьюстону затруднено, но не остановлено полностью, и жителям советуют перемещаться в более высоко расположенные районы города.

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Удара стихии подобной силы США не испытывали с 2004 года, когда в результате урагана "Чарли" погибли 15 человек. Его ущерб тогда оценили в 16 млрд долларов.

Губернатор Эббот направил 1800 военнослужащих для участия в операциях по спасению и восстановлению инфраструктуры.