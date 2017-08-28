Осужденного по "делу реставраторов" задержали в суде после освобождения

Правообладатель иллюстрации Sergey Bobylev/tass Image caption В рамках дела несколько высокопоставленных чиновников министерства культуры обвиняются в хищении бюджетных денег

В понедельник директора компании "Балтстрой" Дмитрия Сергеева, приговоренного к условному сроку в рамках "дела реставраторов", задержали в здании суда сразу после оглашения приговора.

Куйбышевский районный суд Петербурга приговорил Сергеева, обвиняемого в хищении средств, выделенных на реставрацию объектов культурного наследия, к 4,5 года лишения свободы условно. Сергеева должны были освободить из-под стражи в зале суда, однако после оглашения приговора его задержали сотрудники правоохранительных органов в масках.

Они посадили Сергеева в микроавтобус и увезли на глазах около двух десятков родственников и друзей, участвовавших в судебном заседании, передает ТАСС.

Корреспондент "Фонтанки" сообщает, что здание суда было заблокировано сотрудниками ФСБ. По информации издания, задержание связано с делом о хищении бюджетных средств при реконструкции президентской резиденции в Ново-Огарево.

"Дело реставраторов"

Приговор, вынесенный в понедельник Сергееву, стал вторым по так называемому "делу реставраторов", в рамках которого обвинения в мошенничестве были предъявлены нескольким высокопоставленным чиновникам министерства культуры.

Сергеев полностью признал вину, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием и возместил причиненный им ущерб - 11 млн рублей.

Ранее условный срок получил еще один фигурант дела - советник генерального директора ООО "Линнит консалтинг" Никита Колесников. Он также полностью признал вину, возместил ущерб и заключил соглашение со следствием.

В 2016 года в рамках "дела реставраторов" были арестованы замминистра культуры Григорий Пирумов, глава государственного Центра реставрации Олег Иванов, директор департамента минкультуры Борис Мазо и другие сотрудники минкульта и "Балтстроя".

Следствие считает, что Пирумов создал преступную группу с целью хищения денег, выделенных на реставрацию Новодевичьего монастыря в Москве, музея космонавтики в Калуге, Иоанно-Предтеченского монастыря, драмтеатра в Пскове, Изборской крепости и крепости в Калининграде.

Правообладатель иллюстрации TASS/interpress Image caption В 2012 году "Балтстрой" выиграла тендер на освоение 300 млн руб., пообещав за полгода отреставрировать Изборскую крепость в Псковской области

Пирумова и его сообщников обвинили в завышении цен по госконтрактам на реставрацию памятников архитектуры. Ущерб от аферы оценили в 100 млн рублей (1,7 млн долларов).

Все обвиняемые частично или полностью признали свою вину.

Глава министерства культуры России Владимир Мединский называл ситуацию с арестами сразу нескольких высокопоставленных чиновников своего ведомства "настоящим шоком".

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption "Балтстрой" также получил контракты на реставрацию трех храмов, купеческой усадьбы в Изборске и Псковского академического театра драмы им. Пушкина ценой в 1,1 млрд руб.

Дело о хищениях в Ново-Огарево

В марте этого года были задержаны руководитель ФГУП "Атэкс" при ФСО России Андрей Каминов, его бывший заместитель Станислав Кюнер, а также несколько предпринимателей из Санкт-Петербурга.

По версии следствия, все они участвовали в сговоре, целью которого было хищение бюджетных средств при реализации госконтракта по строительству и реконструкции зданий и помещений в резиденции президента России в Ново-Огарево, которые проводились в 2012-2015 годах.

Сумма похищенных бюджетных средств при реализации проекта, по оценкам следствия, составила 225 млн руб.

Кюнер ранее был менеджером "Балтстроя", который входит холдинг в "Форум" петербургского миллиардера Дмитрия Михальченко. Сам Михальченко сейчас находится в СИЗО по делу о контрабанде элитного алкоголя. В структурах "Форума" ранее работал и Каминов.

Как сообщали источники "Росбалта", обвиняемые по делу "Атэкса" дали показания на Михальченко и Сергеева, назвав их главными организаторами. При этом Сергеев, по информации источников агентства, проходил по делу о хищениях в Ново-Огарево свидетелем.