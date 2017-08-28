Danone из-за контрсанкций перевозит 5000 коров из ЕС в Сибирь

Правообладатель иллюстрации Oliver Berg/ TASS Image caption Коровам предстоит переместиться почти на 2800 км на ферму под Тюменью

Французский производитель молочной продукции Danone перевозит в Сибирь из Нидерландов и Германии почти 5000 коров голштинской породы. Таким образом компания рассчитывает снизить себестоимость собственной продукции и сдержать рост цен на свои продукты на российском рынке, сообщает агентство Блумберг.

Коровам предстоит переехать почти на 2800 км на ферму под Тюменью, сообщил агентству Блумберг глава российского представительства Danone Чарли Капетти. Ранее компания совместно с российским сельскохозяйственным холдингом "Дамате" приобрела ферму под Тюменью, занимающую 60 га.

Danone планирует, что все 5000 коров переедут в Россию уже в сентябре, производство молока на ферме будет запущено в мае следующего года.

Компания надеется, что увеличение производства сырого молока на территории России поможет сдержать рост цен на свою продукцию, продающуюся на местном рынке.

Только за минувший год рост цен на сырое молоко в России составил 14%, что привело к росту стоимости всей молочной продукции.

Одна из главных причин роста цен на молочную продукцию - продовольственное эмбарго, введенное Россией три года назад в ответ на санкции ЕС и США. Контрсанкции подразумевают запрет на поставку в Россию в том числе и молочной продукции.

Контрсанкции

Как подчеркнул Капетти, последние несколько лет цены на молоко в России стабильно растут.

"Мы надеемся, что рост цен на российское молоко замедлится в следующем году", - говорит Чарли Капетти. С его слов, разница между спросом на молоко и предложением постепенно сокращается с ростом поставок.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Danone планирует, что 5000 коров из Нидерландов и Германии переедут в Россию уже в сентябре

Российские власти ввели продовольственное эмбарго 7 августа 2014 года в ответ на санкции ЕС и США, введеные из-за вооруженного конфликта на Украине и аннексии Россией Крыма.

Контрсанкции предусматривают ограничение на ввоз в Россию продуктов из стран Евросоюза, США, Канады, Австралии и Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна.

Список запрещенных продуктов ведет правительство. В частности, запрещено импортировать в Россию мясо (говядину, свинину, птицу), рыбу, сыры, молоко, фрукты, овощи и другие продукты.

В конце июня президент России Владимир Путин подписал указ, продлевающий ответные меры на санкции ЕС против России до декабря 2018 года.

Министр сельского хозяйства России Александр Ткачев недавно заявил, что продовольственное эмбарго потребуется России еще десять лет.

"Ради нашей страны они [контрсанкции] выгодны еще лет на десять, потому что они очень благоприятно влияют на инвестиционный фон, на рост АПК [агропромышленного комплекса]. Это видим совершенно очевидно. Мы от этого не пострадаем, только выиграем", - заявил Ткачев журналистам.