Супруга главы Татарстана богаче всех жен российских чиновников

Правообладатель иллюстрации Maksim Tumanov/TASS Image caption Гульсина и Рустам Минниханов вместе в прошлом году заработали 2,358 млрд рублей. Из них 99,7% заработала Гульсина Минниханова

Российское издание журнала Forbes опубликовало рейтинг самых состоятельных жен госслужащих и депутатов России за 2016 год. Первую строчку заняла супруга президента Татарстана Гульсина Минниханова с доходом 2,351 млрд рублей (39,7 млн долларов).

Все супруги госслужащих и депутатов, попавшие в топ-10 журнала, согласно представленным декларациям, зарабатывают в разы больше, чем их мужья.

Так, доходы Миннихановой, которая является совладелицей компании "Лучано" (спа-комплекс, отель, фитнес-клуб, ресторан), приблизительно в 313 раз превышают заработок супруга, который отчитался о доходе в 7,5 млн рублей (126,8 тыс. долларов) в 2016 году.

Рейтинг, представленный журналом, составлен на основе данных, указанных в декларациях о доходах госслужащих за 2016 год.

На втором месте списка журнала - Раиса Бредний, супруга депутата городского совета Улан-Удэ Вадима Бреднего. Раиса Бредний, занимающая пост управляющего директора компании "Титан" (продуктовые магазины и производство продуктов питания), заработала за год 1,924 млрд рублей, тогда как доход ее супруга оказался в два раза меньше - 903,8 млн рублей.

Третью строчку рейтинга заняла супруга губернатора Брянской области и совладелица фермерского хозяйства "Богомаз" Ольга Богомаз с доходом в 864 млн рублей. Александр Богомаз же заработал всего 3,2 млн рублей - то есть его доход в 240 раз меньше дохода супруги.

Правообладатель иллюстрации Sergei Bobylev/TASS Image caption Екатерина Игнатова заработала в 2016 году в 4 раза больше своего мужа - Сергея Чемезова (слева)

Также в топ-10 рейтинга попала жена главы госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова - Екатерина Игнатова, которая является акционером банка МФК. Доход Игнатовой (848,5 млн рублей) в четыре раза превысил заработок мужа (212 млн рублей). У супруги Чемезова - четвертое место в рейтинге Forbes.

На пятом месте - Елена Некрасова, жена депутата Госдумы Александра Некрасова, с доходом 646 млн рублей. Супруг Некрасовой заработал 4,9 млн рублей за год.

Ранее журнал опубликовал рейтинг доходов госслужащих и депутатов "Власть и деньги", в котором учитывались заработки супругов и несовершеннолетних детей участников рейтинга. Лидером тогда стал супруг "второго номера" женского рейтинга - Вадим Бредний с доходом в 2,828 млрд рублей. Президент Татарстана Рустам Минниханов занял третье место с доходом 2,358 млрд руб.

Кто такая Гульсина Минниханова и почему она так богата?

В списки состоятельных женщин Гульсина Минниханова попадает уже не первый год. Но раньше ее доходы были гораздо скромнее.

Правообладатель иллюстрации Maksim Tumanov/TASS Image caption Раньше доход Гульсины Миннихановой был сопоставим с доходом мужа

До 2015 года она зарабатывала около 6-8 млн рублей в год, что сопоставимо с доходом ее мужа - президента Татарстана Рустама Минниханова (так, в декларации за 2016 год он указал доход в 7,5 млн рублей) .

В 2015 году Гульсина Минниханова унаследовала 210,7 млн рублей, а также квартиру и два парковочных места в Арабских Эмиратах от своего сына - Ирека, погибшего в авиакатастрофе в Казани в 2013 году.

В 2016 году доходы супруги главы Татарстана увеличились в 9 раз.

Из 2,35 млрд руб., заработанных Миннихановой, 2,2 млрд она получила за счет продажи кипрскому офшору 49% спа-комплекса "Лучано". Конечный бенефициар этой сделки неизвестен.

Элитный шестиэтажный комплекс был открыт в Казани недалеко от Кремля в 2011 году. Он включает в себя отель, ресторан, спа-салон, салон красоты и фитнес-клуб.

Минниханова продолжает владеть 51% уставного капитала "Лучано" и, как сообщалось, намерена развивать компанию.

Как заявил пресс-секретарь президента Татарстана Эдуард Хайруллин в интервью газете "Коммерсант", сделка состоялась "для привлечения средств на развитие новых направлений бизнеса".

В рейтингах Forbes также стабильно появляются сыновья первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева Радик и Айрат Шаймиевы. Состояние каждого из сыновей Шаймиева оценивается в 1,1 млрд долларов. Они заняли 88 и 89 строчки в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России-2017 .

Внучка первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева в 2015 году заняла 9 место в рейтинге богатейших женщин России (тогда ее капитал оценивался в 190 млн долларов).