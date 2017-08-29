В Риме из-за засухи решили уменьшить напор воды в ночное время

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption В Тибре и снабжающих город питьевой водой акведуках резко упал уровень воды

Руководство компании Acea, которая занимается водоснабжением Рима, приняло решение уменьшить давление в водопроводе в ночное время с сентября.

Решение принято в связи с продолжающейся в городе жарой и засухой, а также окончанием сезона отпусков - многие римляне сейчас возвращаются в город после отдыха.

В Acea заявили, что с мая устранили 1300 утечек воды.

Количество осадков в виде дождя в Риме снизилось на 70% за последние три года, говорится в заявлении компании.

Римлян уже предупреждали об уменьшении водоснабжения из-за падения уровня воды в озере Браччано к северу от столицы Италии, которое обеспечивает 8% потребности города в пресной воде.

В Ватикане ранее заявили о том, что отключают 100 своих фонтанов.

В конечном итоге компании Acea разрешили продолжать брать воду из Браччано после того, как она пообещала сократить забор с 1100 до 400 литров в секунду.

В августе потребление воды в Риме резко сократилось, поскольку многие римляне отправились в отпуска. Но теперь, когда летний сезон завершается, последствия засухи ощущаются очень остро.

Уровень воды в двух древних акведуках, снабжающих Рим (Капо и Марцио), продолжает падать, и в компании Acea заявили, что у них нет другого выхода, кроме как сократить подачу воды в пиковый месяц потребления - сентябрь.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Система водоснабжения Рима находится не в лучшем состоянии

Италия, как и многие другие страны южной Европы, серьезно пострадала в результате малого количества выпадающих осадков.

Мэр Рима Вирджиния Раджи победила на выборах, пообещав улучшить пользующиеся дурной славой системы транспорта, уборки мусора и водоснабжения города, которые находятся не в лучшем состоянии из-за коррупции и отсутствия инвестиций.

Особо заметных улучшений пока не произошло.

В Acea заявили, что проверили 4700 километров водопроводных труб на предмет утечек воды (это 90% всей протяженности римского водопровода).

В правительстве, правда, выразили тревогу по поводу решения компании о сокращении водоснабжения из-за возможных негативных последствий для здоровья жителей Рима.

Представители бизнеса в свою очередь заявили, что нехватка воды уже привела к серьезному кризису в сфере туризма.