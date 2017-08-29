Сын актера задержан в Москве по делу о смертельном инциденте в ЦПКиО

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Подозреваемый по делу о смерти петербуржца Станислава Думкина, избитого в московском Центральном парке культуры и отдыха им. Горького, задержан, сообщили в Следственном комитете.

"В Москве задержан подозреваемый по уголовному делу о смерти молодого человека после избиения в столичном парке. [...] В настоящее время подозреваемый находится в следственном отделе, где с ним проводятся первоначальные следственные действия", - цитирует старшего помощника главы столичного управления СКР Юлии Ивановой агентство Москва.

Ранее агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что подозреваемый - 23-летний Корней Макаров - решил добровольно сдаться следователям и направляется на допрос вместе со своим адвокатом.

Информированный источник агентства Интерфакс уточнил, что молодого человека сопровождают "принудившие его к явке [с повинной] оперативники по Центральному административному округу Москвы".

Ранее адвокат подозреваемого связался со следствием и сообщил, что его клиент готов приехать на допрос, рассказал другой источник Интерфакса.

Что произошло

29-летнего петербуржца Станислава Думкина, который гулял с друзьями в московском парке Горького, избили в ночь на 13 августа. Через неделю молодой человек, получивший травмы головы, умер в больнице, не приходя в сознание. По факту гибели Думкина было возбуждено уголовное дело по статье "причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности".

Как сообщали в Следственном комитете, неизвестные лица вступили в конфликт с Думкиным, "используя формальный повод". СМИ писали, что нападавшим не понравилось то, как был одет молодой человек.

Правообладатель иллюстрации Instagram Image caption У Станислава Думкина было более 17 тысяч подписчиков в "Инстаграме"

27 августа Следственный комитет объявил, что личность подозреваемого в деле о гибели Думкина установлена: это житель столицы 1994 года рождения, который скрывается от следствия. СКР призвал молодого человека самостоятельно явиться в следственные органы.

В ведомстве не назвали имя подозреваемого, однако информагентства со ссылкой на источники сообщали, что речь идет о Корнее Макарове - сыне актера Сергея Макарова, снявшегося в эпизодической роли в телесериале "Интерны".

Макаров-старший в разговоре с корреспондентом "Комсомольской правды" заявил, что его сын ни от кого не скрывается, и если будет повестка на допрос, то он "явится куда надо". Кроме того, актер заявил, что его сын "не мог никого убить" и причиной инцидента стала провокация.

"Вам это подтвердят все, кто знает Корнея. Там могла быть провокация. Это все, что я могу сказать", - заявил отец подозреваемого.

"Инцидент длился 11 секунд"

Произошедшее в парке Горького встревожило пользователей соцсетей. Многие посчитали, что парк недостаточно заботится о безопасности посетителей. Кроме того, администрацию парка критиковали за то, что она долго не комментировала ситуацию.

26 августа в парке Горького выступили с официальным заявлением по поводу случившегося. Там заявили, что "инцидент длился 11 секунд", и бригада скорой помощи прибыла на место происшествия в течение 10 минут.

В заявлении также говорилось, что никто из свидетелей инцидента не сообщил охране о причинах госпитализации пострадавшего, и о конфликте молодых людей стало известно только после изучения видео с камер наблюдения. Данные об этом парк передал в правоохранительные органы.

Правообладатель иллюстрации Artyom Geodakyan/TASS Image caption "Для нас этот первый, столь трагический случай, также является ужасным по своей неожиданности, несовместимости с традициями и созданной нами за последние годы атмосферой парка, в котором нет места для вражды, насилия и конфликтов", - заявили в Парке Горького.

28 августа в сети появилось видео, на котором, как предполагается, запечатлен конфликт Думкина и Макарова в Парке Горького. На видео двое молодых людей разговаривают, после чего один из них бьет другого в голову, тот от полученного удара падает на землю.

Как сообщил накануне Life, в настоящее время следствие проверяет версию о том, что Думкин и Макаров могли быть знакомы друг с другом, поскольку оба снимались в кино. По информации издания, следователи опрашивают их знакомых, чтобы понять, могли ли молодые люди пересекаться ранее на съемочных площадках.

Макаров-младший в 2004-2009 годах снимался в фильмах "Внук космонавтов", "С Дона выдачи нет", а также в сериалах "Братья Карамазовы", "Фортуна", "Две судьбы" и "Адвокат".

У Думкина тоже был небольшой актерский опыт: он играл эпизодические роли в фильмах "Последний бой" Ивана Шурховецкого и "Сталинград" Федора Бондарчука. Фотографии со съемок он размещал в своем "Инстаграме", где у него более 17 тысяч подписчиков. Некоторые СМИ называли Думкина блогером.